Телата на четворицата италијански нуркачи кои исчезнаа за време на несреќа со нуркање на Малдивите минатата недела се пронајдени, потврдија официјални лица за Би-Би-Си.

Едно тело, кое му припаѓа на петтиот член на групата, веќе беше пронајдено по инцидентот во четврток.

Италијанските државјани беа пронајдени во пештера длабока 60 метри (197 стапки) во атолот Ваву од страна на заеднички тим од високо обучени фински и малдивски нуркачи, според локалните власти.

Еден нуркач спасувач, исто така, почина во саботата додека ги бараше телата на групата.

„Понатамошни нуркања ќе бидат извршени во наредните денови за да се пронајдат телата“, изјави Мохамед Хосеин Шариф, портпарол на владата на Малдиви, во порака до Би-Би-Си.

Две од телата ќе бидат пронајдени во вторник, а преостанатите две следниот ден, рече тој.

Министерството за надворешни работи на Италија соопшти дека четирите тела се наоѓаат во третиот дел од пештерата – најоддалечениот од влезот – и дека ќе бидат потребни дополнителни нуркања за да се пронајдат.

Се верува дека телото на првата италијанска жртва е пронајдено во близина на влезот во истата пештера во четврток.

Се верува дека инцидентот е најлошата несреќа со нуркање во малата земја во Индискиот Океан, популарна туристичка дестинација поради низата корални острови.

Четворица од италијанските нуркачи беа дел од тим од Универзитетот во Џенова: проф. Моника Монтефалконе, нејзината ќерка Џорџија Сомакал и истражувачите Муриел Оденино и Федерико Гуалтиери.

Петтата италијанска жртва беше менаџерот за бродски операции и инструктор за нуркање Џанлука Бенедети.

Групата влезе во водата на атолот Ваву во четврток наутро и беше пријавена за исчезната откако подоцна не успеа да се врати на површината.

Полицијата соопшти дека времето било лошо во областа, околу 100 км јужно од главниот град Мале, кога групата исчезна. Издадено е жолто предупредување за патнички бродови и рибари.

Портпаролот на претседателот рече дека групата имала дозвола за нивната истражувачка мисија за проучување на коралите, вклучително и длабински нуркања, но додаде дека во нивниот предлог немало споменување на пештерата.

Шариф претходно изјави за Би-Би-Си дека на рекреативните нуркачи им е дозволено да нуркаат само до длабочина од 30 метри и не е јасно зошто Италијанците влегле во пештера што е речиси двојно подлабока.

Малдивскиот нуркач спасувач кој почина додека ги бараше нивните тела е исто така именуван како наредник Мохамед Мадхи.

Портпарол на владата на Малдиви изјави за Би-Би-Си дека Мадхи бил дел од група од осум нуркачи спасувачи кои се обидувале да ги лоцираат телата во саботата.

„Осум нуркачи спасувачи влегоа во водата денес. Кога излегоа на површина, сфатија дека г-дин Мадхи не се појавил“, изјави претходно Шариф за Би-Би-Си.

Другите нуркачи веднаш повторно влегоа во водата и ја најдоа Мадхи во несвест.

Истрагата е во тек за да се утврди причината за несреќата.