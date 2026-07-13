Американските и иранските сили разменија тешки ракетни и напади со беспилотни летала, откако Техеран изјави дека повторно го затворил виталниот Ормуски теснец. Серија напади меѓу САД и Иран во текот на изминатите неколку дена го наведоа претседателот Доналд Трамп да прогласи крај на прекинот на огнот, наменет за запирање на борбите што САД и Израел ги започнаа на 28 февруари, иако ја остави вратата отворена за продолжување на преговорите.

Ескалацијата следеше по неколку напади врз комерцијални бродови во областа. Иран соопшти дека го затворил теснецот откако испалил предупредувачки истрел што погодил брод што се движел по неодобрена рута, а во неделата соопшти дека онеспособил и втор брод.

„Теснецот ќе остане затворен до крајот на мешањето на САД во овој регион“, соопшти Иранската револуционерна гарда.

Сепак, Централната команда на САД соопшти дека комерцијалните бродови продолжуваат да транзитираат низ водниот пат што превезувал една петтина од светските испораки на нафта и течен природен гас пред војната.

Централната команда соопшти дека американските сили погодиле 140 ирански воени цели во саботата, од повеќе од 300 за време на три ноќи напади за да се деградира способноста на Иран да напаѓа цивилни морнари и комерцијални бродови што слободно транзитираат низ теснецот.

Иранските државни медиуми објавија експлозии во голем број пристанишни градови.

Како одговор, Гардата соопшти дека уништила команден и контролен центар и хангари за беспилотни летала кај сојузникот на САД, Јордан, таргетирала радарска станица на САД во Кувајт, нападнала платформи за поддршка и полнење гориво на американски носачи на авиони во Оман и уништила центар за одржување на авиони и команден објект во Катар.

Катарската влада соопшти дека три лица, вклучувајќи едно дете, биле повредени од паѓање на шрапнели од нападот. Обединетите Арапски Емирати соопштија дека нивните одбранбени системи ангажирале ракети и беспилотни летала од Иран, додека сирени за предупредување се огласиле во Бахреин и експлозии се слушнале во Доха.

Војната го дестабилизираше Заливот, додека ефективната блокада на теснецот од страна на Иран предизвика скок на цените на енергијата, поттикнувајќи ја глобалната инфлација.

Повисоките цени, особено за бензинот, се политички чувствителни за Трамп пред ноемвриските конгресни избори.

Министерот за надворешни работи на Иран, Абас Аракчи, ги обвини Соединетите Држави за кршење на договорот за прекин на огнот. „Може да има само меѓусебно почитување“, напиша тој на X во петокот.

Во неделата, главниот преговарач на Иран, Мохамед Бакер Калибаф, објави на X: „Ерата на еднострани договори заврши. Ви рековме: држете се до зборот или платете ја цената. Реалноста тропа на врата.“