ТАВ Македонија, подружница на ТАВ Аеродроми, членка на АДП групацијата, добитник е на сертификатот Great Place To Work втора година по ред, откако минатата година ја доби за прв пат, соопштија денеска оттаму.

Како што информираат оттаму, престижната награда се базира целосно на она што го кажуваат сегашните вработени за нивното искуство во работењето во ТАВ Македонија.

„Добивањето на овој сертификат по втор пат е особено значајно. Тоа не само што одразува кои сме, туку и како продолжуваме да растеме. Покажува дека нашата посветеност на слушање, подобрување и поддршка едни на други не е еднократно вложување, туку постојан приоритет. Ова признание им припаѓа на сите вработени. Тоа е изградено врз секојдневна посветеност, тимска работа, професионализам и почитта што ја покажуваме едни кон други. Тоа се одразува во начинот на кој ги управуваме нашите аеродроми, Меѓународниот Aеродром Скопje и Aеродромот Св. Апостол Павле Охрид, со гордост, одговорност и грижа“, рече Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија.

Сара Луис-Кулин, потпретседателка за глобалното признание во Great Place To Work кажа дека сертификацијата Great Place To Work е многу посакувано достигнување кое бара постојана посветеност на целокупното искуство на вработените.