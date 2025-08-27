сре, 27 август, 2025

ТАВ Македонија донира целосно опремено амбулантно возило на Општата болница во Кочани

ТАВ Македонија, оператор на Меѓународниот аеродром Скопје и Аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, донираше целосно опремено амбулантно возило на ЈЗУ Општа болница - Кочани

МетаОд: Мета

-

Фото: ТАВ Македонија

ТАВ Македонија, оператор на Меѓународниот аеродром Скопје и Аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, донираше целосно опремено амбулантно возило на ЈЗУ Општа болница – Кочани. Со оваа донација целат да го подобрат итниот медицински одговор и услугите за граѓаните на општина Кочани и поширокиот источен регион на земјата.

„ Во ТАВ Македонија, нашата посветеност кон заедницата оди подалеку од работењето на аеродромите. Како општествено одговорна компанија, горди сме што го донираме ова целосно опремено амбулантно возило со најсовремена медицинска опрема, за да ги поддржиме граѓаните на Кочани и на околните области. Нашата мисија е да бидеме вистински партнер во општеството, особено кога станува збор за спасување животи и подобрување на итна медицинска помош, бидејќи веруваме дека инвестирањето во здравствената заштита е инвестирање во иднината на заедницата“, изјави Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија.

ПОВРЗАНО

Македонија

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Граѓанската иницијатива „Support Kocani“ ја реализира и третата пратка компресивна облека, наменета за преживеаните лица од пожарот во Кочани, соопштуваат оттаму. „Облеката е веќе предадена...
Повеќе
Македонија

„Визер“ најавува нова рута од Скопје до Келн

Унгарската авиокомпанија „Wizz Air“ ја најави новата директна рута што ќе ги поврзува Скопје и Келн. Билетите се веќе достапни на официјалната веб-страница wizzair.com...
Повеќе

Најнови

Економија

Владата ќе го одобри договорот за грант од 3,7 милиони евра од ЕИБ за изградбата на Коридорот 8 кон Бугарија

Вицепремиерот и министерт за транспорт Александар Николоски одржа средба со вицепремиерот и министер за транспорт на Бугарија, Гроздан Караџов, каде што се конкретизираа работите за изградба на третата фаза за пругата од Крива Паланка до...
Повеќе
Ctrl - Z

Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Со премиера на филмот „La Grazia“ од италијанскиот режисер Паоло Сорентино, денеска започнува 82. издание на Венецијанскиот филмски фестивал. Најстариот филмски фестивал во светот и годинава е домаќин на голем број...
Повеќе
Македонија

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред

Автобусите на ЈСП Скопје од понеделник 1 септември, со стартот на новата училишна година, ќе почнат да возат по делничен зимски возен ред. Утре, на верскиот празник Успение на Пресвета Богородица, автобусите...
Повеќе
Главна секција

Македонија пет години го одложува законот за климатска акција, иако е главна алатка за борба со климатските промени

Македонија нема закон за климатска акција, ниту, пак, Национален план за адаптација на климатските промени, не се знае колкави се емисиите на стакленички гасови, ниту пак какви се ефектите од мерките...
Повеќе

Владата ќе го одобри договорот за грант од 3,7 милиони евра од ЕИБ за изградбата на Коридорот 8 кон Бугарија

Вицепремиерот и министерт за транспорт Александар Николоски одржа средба со вицепремиерот и министер за транспорт на Бугарија, Гроздан Караџов, каде што се конкретизираа работите за изградба на третата фаза за пругата од Крива...

Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред

Македонија пет години го одложува законот за климатска акција, иако е главна алатка за борба со климатските промени

Данска го повика американскиот дипломат во Копенхаген поради сомнежи за тајни операции во Гренланд

„Еко свест“ ќе отстрани скршена бетонска бариера од Крива Река, за да се обезбеди слободен тек на реката

Професорот Горан Марковски е кандидат за градоначалник на Скопје од граѓанската платформа „Независни заедно“

ТАВ Македонија донира целосно опремено амбулантно возило на Општата болница во Кочани

ОН му порачаа на Израел дека мора да има правда, по бомбардирањето на болницата во Газа

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Владата ќе го одобри договорот за грант од 3,7 милиони евра од ЕИБ за изградбата на Коридорот 8 кон Бугарија

Со премиера на „La Grazia“ започнува 82. Венецијански филмски фестивал

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред