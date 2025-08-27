ТАВ Македонија донира целосно опремено амбулантно возило на Општата болница во Кочани

ТАВ Македонија, оператор на Меѓународниот аеродром Скопје и Аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, донираше целосно опремено амбулантно возило на ЈЗУ Општа болница – Кочани. Со оваа донација целат да го подобрат итниот медицински одговор и услугите за граѓаните на општина Кочани и поширокиот источен регион на земјата.

„ Во ТАВ Македонија, нашата посветеност кон заедницата оди подалеку од работењето на аеродромите. Како општествено одговорна компанија, горди сме што го донираме ова целосно опремено амбулантно возило со најсовремена медицинска опрема, за да ги поддржиме граѓаните на Кочани и на околните области. Нашата мисија е да бидеме вистински партнер во општеството, особено кога станува збор за спасување животи и подобрување на итна медицинска помош, бидејќи веруваме дека инвестирањето во здравствената заштита е инвестирање во иднината на заедницата“, изјави Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија.