Татко и син од гевгелиското село Богородица се осомничени дека произведувале и продавале марихуана, а против нив е започната истражна постапка за кривичното дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори.

Како што информира Основното јавно обвинителство Гевгелија, при претрес во домот на таткото на 17 декември биле откриени околу 150 грама марихуана во разни пакувања, семки од канабис, метални и пластични грендери, две дигитални ваги, три бонга, како и шатор со електрична инсталација, светилки, ламби и мерачи на температура кои служеле за претходно производство на наркотична дрога-марихуана.

„Осомничениот син, пак, посредувал во купопродажбата на марихуаната. Дрогата која ја зел од неговиот татко со намера да ја препродаде, ја однел во куќата на дедо му каде престојувал. Кога полициските службеници отишле и таму да вршат претрес, тој ја заклучил влезната врата, наркотичната дрога ја фрлил во ВЦ шолјата и пуштил вода, а се обидел да се ослободи и од дигитална вага со остатоци од дрога“, велат од ОЈО.

Посочуваат дека постојат околности дека осомничените можат да се дадат во бегство или да ја попречуваат кривичната постапка со влијание врз сведоците, заради што јавниот обвинител до судијата на претходна постапка во Гевгелија достави предлог за определување мерка куќен притвор, како и дополнителна мерка на претпазливост, привремено одземање на патните исправи.