Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против три лица, кои се осомничени за кривично дело – Насилство од член 386 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законик, откако, според наводите на обвинителството, на 7 април во група малтретирале и грубо навредувале две лица, при што кај присутните во јавноста предизвикале чувство на страв, несигурност и загрозување.

Според информациите, мотив за настанот била одмазда. Во таа насока, еден од осомничените заедно со неговите два сина ги пресретнале двајцата оштетени на нивното работно место, во „АД Гробишта Бутел“, по што ситуацијата ескалирала во насилна физичка пресметка.

Како што наведува обвинителството, тројцата осомничени започнале да ги напаѓаат оштетените со удари со боксови, при што користеле и боксирач, а во текот на нападот замавнувале и со нож. Во еден момент, првиот осомничен извадил гасен пиштол и со него го удрил еден од оштетените во пределот на главата, при што пиштолот испукал.

Во насилството, двајцата нападнати се здобиле со повеќе телесни повреди. Случајот, според описот на обвинителството, предизвикал сериозно нарушување на чувството на сигурност и безбедност, имајќи предвид дека нападот се случил на работно место и бил извршен на особено агресивен начин.

За тројцата осомничени, односно таткото и неговите синови, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка доставил предлог за определување мерка притвор. Како причини за ваквиот предлог се наведуваат околности што, според обвинителството, очигледно укажуваат на опасност од бегство, но и можност осомничените да сторат нови кривични дела.