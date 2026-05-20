Два кинески танкери натоварени со нафта денеска го напуштија Ормускиот теснец, што ги поттикнува надежите дека конфликтот меѓу САД и Израел со Иран наскоро може да се реши по позитивните коментари од американскиот претседател и неговиот заменик. Претседателот Доналд Трамп изјави во вторникот дека војната ќе заврши многу брзо, додека потпретседателот Џ.Д. Венс зборуваше за напредокот во разговорите со Техеран за договор за прекин на непријателствата.

„Во прилично добра позиција сме тука“, изјави Венс на брифингот за медиумите во Белата куќа.

Трамп ги даде своите коментари еден ден откако рече дека го паузирал планираното продолжување на непријателствата по новиот предлог на Техеран за прекин на конфликтот.

„Бев еден час подалеку од донесување одлука да одам денес“, изјави Трамп пред новинарите во Белата куќа во вторник.

Иранските лидери молат за договор, рече тој, додавајќи дека нов напад на САД ќе се случи во наредните денови ако не се постигне договор.

Соединетите Држави се борат да ја завршат војната што ја започнаа со Израел пред речиси три месеци. Трамп постојано повторуваше за време на конфликтот дека договорот со Техеран е блиску, и слично се закануваше со тешки напади врз Иран доколку не се постигне договор.

Претседателот на САД е под силен политички притисок дома да постигне договор што ќе го отвори Ормускиот теснец – клучен пат за глобалните снабдувања со нафта и други стоки. Цените на бензинот остануваат високи, а рејтингот на Трамп драстично падна со претстојните избори за Конгресот во ноември.

Конфликтот предизвика најлошо нарушување на глобалните снабдувања со енергија досега, блокирајќи стотици танкери да го напуштат Заливот, а воедно оштетувајќи ги енергетските и превозните објекти низ целиот регион.

Два кинески брода, меѓу неколкуте супертанкери што носеа ирачка сурова нафта, кои го напуштија Заливот овој месец, поминаа низ тесниот теснец носејќи околу 4 милиони барели сурова нафта, според податоците од LSEG и Kpler.

Цените на нафтата се намалија по позитивните сигнали од Белата куќа и во Заливот, при што суровата нафта од типот Брент падна на дури 110,16 долари за барел, пред да ги врати поголемиот дел од загубите.

„Инвеститорите се заинтересирани да проценат дали Вашингтон и Техеран навистина можат да најдат заедничка основа и да постигнат мировен договор, при што ставот на САД се менува секојдневно“, рече Тошитака Тазава, аналитичар во Фуџитоми Секјуритис.

Зборувајќи со новинарите на брифингот во Белата куќа, Венс ги призна тешкотиите во преговорите со поделеното иранско раководство. „Понекогаш не е сосема јасно каква е преговарачката позиција на тимот“, рече тој, па затоа САД се обидуваат јасно да ги искажат своите црвени линии.

Тој исто така рече дека една од целите на политиката на Трамп е да се спречи ширењето на трката во нуклеарно вооружување во регионот.

Ебрахим Азизи, шеф на комитетот за национална безбедност на иранскиот парламент, изјави на X дека паузирањето на нападот од страна на Трамп се должи на сфаќањето дека секој потег против Иран би значел соочување со решителен воен одговор.

Иранските државни медиуми соопштија дека најновиот мировен предлог на Техеран вклучува прекин на непријателствата на сите фронтови, вклучувајќи го и Либан.

Техеран, исто така, побара укинување на санкциите, ослободување на замрзнатите средства и крај на блокадата на американската морска флота, според заменик-министерот за надворешни работи Казем Гарибабади, цитиран од новинската агенција ИРНА.

Условите опишани во иранските извештаи изгледа малку се изменети од претходната понуда на Иран, која Трамп ја отфрли минатата недела како ѓубре.