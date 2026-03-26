Дрон удрил во танкер за сурова нафта што отпловил од Русија, предизвикувајќи експлозија во Црното Море во близина на Босфорскиот теснец кај Истанбул во четврток, изјави турскиот министер за транспорт, пренесува „Ројтерс“.

Инцидентот, еден од неколкуте во последните месеци во кои се вклучени бродови под западни санкции што патуваат до или од руски пристаништа, се случил во раните утрински часови, изјави министерот Абдулкадир Уралоглу за телевизијата „Канал 24“.

„Сите 27 членови на екипажот се безбедни. Крајбрежната стража била испратена кон бродот „Алтура“, кој се наоѓал на околу 33 км од Босфорот — клучен поморски канал за транспорт на суровини што го поврзува Црното Море со Мраморното Море и Медитеранот. Нападот, кој се случил веднаш надвор од турските територијални води, најверојатно имал за цел да ја онеспособи машинската просторија на бродот, кој плови под знамето на Сиера Леоне и превезувал руска нафта“, изјави Уралоглу.

Податоците од следење на бродови покажуваат дека бродот испловил од руското пристаниште Новоросијск со околу 1 милион барели сурова нафта и изгледало дека е речиси целосно натоварен.

Бродот е под санкции од Европската Унија и Велика Британија. Црното Море го делат Русија и Украина, кои се во војна повеќе од четири години, како и други држави.

Турското министерство за одбрана соопшти во четврток дека внимателно ги следи ризиците во Црното Море поврзани со дронови, со оглед на нивната широка употреба во војната меѓу Русија и Украина. Ризиците вклучуваат дронови што може да изгубат контрола или подвижност и да се насочат кон турското крајбрежје.