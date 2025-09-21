Таксата за виза H-1B на Трамп предизвика конфузија и хаос помеѓу компаниите и странските работници

Сеопфатните промени во шемата за виза за странски работници H-1B, на која се потпираат американските технолошки групи, ги натераа компаниите викендов да брзаат да се осигурат дека илјадници вработени низ целиот свет нема да предизвикаат големи нови такси, пренесува Фајненшл Тајмс.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, потпиша проглас со кој ќе се воведе такса за апликација од 100.000 долари за визата, но не разјасни дали промената ќе се однесува на постојните носители на H1-B.

Компаниите, вклучувајќи ги Амазон и Мајкрософт, издадоа итни упатства до вработените, повикувајќи ги носителите на H-1B да не ја напуштаат земјата додека не се разјаснат новите правила. Тие, исто така, побараа од персоналот што моментално е во странство да се врати во САД пред мерките да стапат на сила во недела.

Двата технолошки гиганти имаа одобрено повеќе од 15.000 H-1B визи во последната фискална година, според Министерството за внатрешна безбедност на САД. Амазон не одговори на барањето за коментар. Мајкрософт одби да коментира.

JPMorgan, најголемата американска банка по средства, исто така ги советуваше своите вработени со H-1B визи засега да не патуваат надвор од САД, според лице запознаено со ова прашање. JPMorgan одби да коментира.

Goldman Sachs во меморандум до вработените кои ги поседуваат визите изјави дека треба да „бидат претпазливи околу меѓународните патувања“.

Fragomen, адвокатска фирма за имиграција која обработува многу H1-B визи, ги советуваше своите клиенти со одобрени H-1B петиции или визи да се вратат во САД до недела.

Белата куќа во саботата се обиде да го разјасни обемот на промените поради конфузијата.

Портпаролката Каролин Ливит потврди дека еднократната такса ќе се однесува само на нови кандидати, а не на тековните носители на H1-B или на оние кои ја обновуваат. Таа додаде дека новите такси ќе стапат на сила дури во следниот циклус.

„На оние кои веќе имаат H-1B визи и моментално се надвор од земјата НЕМА да им бидат наплатени 100.000 долари за повторен влез“, напиша таа на X.

„Носителите на H-1B визи можат да ја напуштат и повторно да влезат во земјата во иста мера како што би правеле вообичаено.“

Нејзините коментари се чинеше дека се разликуваат од оние што ги понуди секретарот за трговија Хауард Лутник во петокот, кој рече дека таксата ќе се применува годишно.

Директорот на Службата за државјанство и имиграција на САД, Џозеф Едлоу, им пиша на вработените во саботата, наредувајќи им на службениците за имиграција да „се осигурат дека нивните одлуки се во согласност“ со разјаснетите услови.

Портпарол на Белата куќа рече дека овој потег има за цел да ги охрабри компаниите да вработуваат американски работници и да им даде сигурност на оние што вработуваат странци.

Минатата година беа одобрени околу 400.000 H-1B апликации, при што повеќето беа наменети за луѓе да ги обноват своите визи.

Силиконската долина во голема мера се потпира на H-1B визи за вработување инженери, научници и кодери од странство. Неимигрантската виза е широко користена и од специјализирани индустрии, вклучувајќи сметководствени фирми и здравствени компании.

Видентификувани членови на коалицијата на Трамп претходно изразија поддршка за програмата H-1B, вклучувајќи го и неговиот најголем донатор Елон Маск. Но, други, како што е поранешниот стратег на Белата куќа, Стив Банон, повикаа на укинување на шемата за да бидат заштитени американските работници.

Гари Тан, извршен директор на инкубаторот за стартапи Y Combinator, во објава на X рече дека одлуката на Трамп е грешка што „ги потресува колената на стартапите“ и претставува „огромен подарок за секој странски технолошки центар“, вклучувајќи ги Ванкувер и Торонто во Канада.

„Во средината на трката за вооружување со вештачка интелигенција, им кажуваме на градителите да градат на друго место. Ни треба американска мала технологија за да победи – а не патарини од 100.000 долари“, додаде Тан.

Голди Хајдер, претседател на деловниот совет на Канада, рече дека земјата треба „да ги удвои напорите за привлекување на квалификувани работници што очајно ни се потребни“.

Алекс Тапскот, раководител на групата за дигитални средства во „Најнпоинт партнерс“, со седиште во Торонто, рече дека промените во визите за САД би можеле да ѝ помогнат на Канада да стане преферирана дестинација за глобални таленти.

„Загубата на Америка може да биде добивка за Канада“, рече тој.

Индиските државјани го сочинуваат мнозинството приматели на H-1B виза. Министерството за надворешни работи на Индија во соопштението изјави дека промената на визата „веројатно ќе има хуманитарни последици преку нарушувањата предизвикани за семејствата“.

„Владата се надева дека овие нарушувања можат соодветно да се решат од страна на американските власти“.

Министерството соопшти дека глобалната размена на таленти „огромно придонела за развојот на технологијата, иновациите, економскиот раст, конкурентноста и создавањето богатство во Соединетите Американски Држави и Индија“.

Индиската влада доцна во саботата им препорача на сите свои мисии да им дадат секаква можна помош на индиските државјани кои патуваат назад во САД во следните 24 часа.