Американската компанија „Кратос Дифенс“ отвора нов таб, а тајванската војска успешно тестираше нов дрон за напад со млазен погон, потег насочен кон брзо зголемување на способноста на островот да распореди „голем број“ дронови со ниска цена во услови на растечка кинеска закана, Ројтерс.

Во неодамнешната тест кампања во објектот на „Кратос“ во Оклахома Сити, инженерите од двете страни ја потврдија интеграцијата на тајвански мисиски товар на дронот за напад „Мајти Хорнет IV“, се вели во соопштението од четвртокот на „Кратос“.

„Кратос“ го нарече тестот „пресвртница“ што би можела да го отвори патот за подлабока соработка помеѓу компанијата и највисокото воено истражувачко тело на Тајван, Националниот институт за наука и технологија Чунг-Шан.

Овој напор доаѓа во време кога Тајван се стреми да ги прошири безбедносните врски со Соединетите Американски Држави, вклучително и заедничко развивање и производство на оружје, додека Кина го засилува воениот притисок за да го принуди демократски управуваниот остров да ги прифати барањата за суверенитет на Пекинг.

Во соопштението, NCSIST го опиша проектот како „нова пресвртница во соработката меѓу САД и Тајван во областа на одбранбената технологија“, велејќи дека таквата соработка може да ги скрати временските рокови за развој и да ги задоволи потребите на Тајван за „брзи контрамерки и превентивни напади со долг дострел“.

„Mighty Hornet IV“ се развива како нискобуџетно оружје слично на крстосувачки ракети, а двете страни имаат за цел да стационираат „голема количина“ од системите во Тајван како средство за одвраќање и воено средство, според Кратос.

Кина, која го смета Тајван за своја територија и покрај приговорите на островот, испраќа воени авиони и воени бродови во небото и водите околу Тајван речиси секојдневно во она што Тајпеј го нарекува тактика на „сива зона“. Своите најнови воени вежби од голем обем ги одржа во близина на островот кон крајот на декември.

Бројот на откриени кинески воени авиони, вклучувајќи борбени авиони и беспилотни летала, кои дејствуваат во близина на Тајван, се зголеми за 23% во 2025 година во споредба со претходната година, изјави министерот за одбрана на Тајван оваа недела.

Тајпеј работи на обезбедување поевтини, побројни беспилотни системи кои се клучни за комплицирање на секој потенцијален кинески напад.