Тајната служба демонтира „мрежа од телекомуникациски уреди“ во близина на Генералното собрание на ОН во Њујорк

Тајната служба на САД соопшти дека „демонтирала мрежа од електронски уреди лоцирани низ целата тридржавна област на Њујорк, кои биле користени за спроведување на повеќекратни закани поврзани со телекомуникации насочени кон високи владини претставници на САД“, пренесува Си-Ен-Ен.

Уредите биле концентрирани во рамките на 35 милји од тековниот состанок на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, додаде таа.

„Оваа истрага за заштитно разузнавање доведе до откривање на повеќе од 300 меѓусебно лоцирани SIM сервери и 100.000 SIM картички на повеќе локации“, се вели во соопштението на Тајната служба.

„Покрај извршувањето анонимни телефонски закани, овие уреди би можеле да се користат за спроведување на широк спектар на телекомуникациски напади. Ова вклучува оневозможување на кули за мобилни телефони, овозможување напади со одбивање на услуги и олеснување на анонимна, шифрирана комуникација помеѓу потенцијални закани и криминални претпријатија“.

„Додека форензичкото испитување на овие уреди е во тек, раната анализа укажува на мобилни комуникации помеѓу закани од национални држави и поединци кои се познати на федералните органи за спроведување на законот“, исто така се вели во соопштението.

Истрагите за внатрешна безбедност на Министерството за внатрешна безбедност, Министерството за правда, Канцеларијата на директорот за национално разузнавање, Полициската управа на Њујорк и други државни и локални партнери за спроведување на законот помагаат во истрагата.

„Потенцијалот за нарушување на телекомуникациите во нашата земја што го претставува оваа мрежа на уреди не може да се прецени“, рече директорот на Тајната служба на САД, Шон Куран.

„Заштитната мисија на Тајната служба на САД е сè за превенција, а оваа истрага им става до знаење на потенцијалните лоши актери дека непосредните закани за нашите заштитени лица ќе бидат веднаш истражени, пронајдени и демонтирани“, додаде тој.

Тајната служба, исто така, рече: „Со оглед на времето, локацијата и потенцијалот за значително нарушување на телекомуникациите во Њујорк што го претставуваат овие уреди, агенцијата брзо дејствуваше за да ја попречи оваа мрежа“.