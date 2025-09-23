вто, 23 септември, 2025

Тајната служба демонтира „мрежа од телекомуникациски уреди“ во близина на Генералното собрание на ОН во Њујорк

Уредите биле концентрирани во рамките на 35 милји од тековниот состанок на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк

Фото: Демонтирана мрежа од телекомуникациски уреди во близина на зградата на ОН во Њујорк, Тајната Служба на САД

Тајната служба на САД соопшти дека „демонтирала мрежа од електронски уреди лоцирани низ целата тридржавна област на Њујорк, кои биле користени за спроведување на повеќекратни закани поврзани со телекомуникации насочени кон високи владини претставници на САД“, пренесува Си-Ен-Ен.

Уредите биле концентрирани во рамките на 35 милји од тековниот состанок на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, додаде таа.

„Оваа истрага за заштитно разузнавање доведе до откривање на повеќе од 300 меѓусебно лоцирани SIM сервери и 100.000 SIM картички на повеќе локации“, се вели во соопштението на Тајната служба.

„Покрај извршувањето анонимни телефонски закани, овие уреди би можеле да се користат за спроведување на широк спектар на телекомуникациски напади. Ова вклучува оневозможување на кули за мобилни телефони, овозможување напади со одбивање на услуги и олеснување на анонимна, шифрирана комуникација помеѓу потенцијални закани и криминални претпријатија“.

„Додека форензичкото испитување на овие уреди е во тек, раната анализа укажува на мобилни комуникации помеѓу закани од национални држави и поединци кои се познати на федералните органи за спроведување на законот“, исто така се вели во соопштението.

Истрагите за внатрешна безбедност на Министерството за внатрешна безбедност, Министерството за правда, Канцеларијата на директорот за национално разузнавање, Полициската управа на Њујорк и други државни и локални партнери за спроведување на законот помагаат во истрагата.

„Потенцијалот за нарушување на телекомуникациите во нашата земја што го претставува оваа мрежа на уреди не може да се прецени“, рече директорот на Тајната служба на САД, Шон Куран.

„Заштитната мисија на Тајната служба на САД е сè за превенција, а оваа истрага им става до знаење на потенцијалните лоши актери дека непосредните закани за нашите заштитени лица ќе бидат веднаш истражени, пронајдени и демонтирани“, додаде тој.

Тајната служба, исто така, рече: „Со оглед на времето, локацијата и потенцијалот за значително нарушување на телекомуникациите во Њујорк што го претставуваат овие уреди, агенцијата брзо дејствуваше за да ја попречи оваа мрежа“.

Франција ја призна палестинската држава пред Генералното собрание на ОН

Францускиот претседател Емануел Макрон објави дека Франција формално ја признала палестинската држава. Тоа е обид да се зголеми притисокот врз Израел додека продолжува со...
Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави...
ЗНМ: Министерството за здравство мора да обезбеди еднаков пристап за сите медиуми

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) изразува загриженост поради самоволното и непрофесионално однесување на Министерството за здравство и службите за односи со јавност, кои денеска не овозможија официјално присуство на медиумите при посета на...
НАТО ја обвини Русија за засилена кампања на прекршување на воздушниот простор

НАТО ја обвини Москва за засилена кампања на прекршувања на воздушниот простор над источните и северните земји членки на алијансата, пренесува Дојче Веле. „Русија не треба да има никаква дилема: НАТО и...
Средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта од Западен Балкан

Нови 23 средни училишта од Македонија ќе градат партнерства со училишта во регионот преку регионалната програма за размена за размена на средни училишта од Западен Балкан што ја имплементира RYCO - Регионална...
