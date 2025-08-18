пон, 18 август, 2025

Тајмс оф Израел: Србија е земјата зад договорот за оружје од 1,64 милијарди долари со израелскиот „Елбит“

Како што понатаму се наведува во текстот, „како дел од петгодишниот одбранбен договор, Елбит ќе испорача пакет беспилотни борбени системи со вештачка интелигенција, вклучувајќи лично пилотирани беспилотни летала за тактичка и оперативна употреба“

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Ronite, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Израелските медиуми објавија дека Србија е европската земја зад договорот од 1,64 милијарди долари потпишан со одбранбениот гигант на земјата, Елбит Системс, објави Тајмс оф Израел, пренесува Н1.

Минатата недела, Елбит објави договор за испорака на своите прецизни артилериски ракетни системи со долг дострел и беспилотни летала, но не го именуваше купувачот.

Како што понатаму се наведува во текстот, „како дел од петгодишниот одбранбен договор, Елбит ќе испорача пакет беспилотни борбени системи со вештачка интелигенција, вклучувајќи лично пилотирани беспилотни летала за тактичка и оперативна употреба“.

Договорот е за испорака на прецизни артилериски ракети со долг дострел на Елбит и одбранбени производи опремени со нивните напредни системи за разузнавање, надзор, стекнување цели и извидување, познати како ISTAR, како и системи за комуникација и сигнално разузнавање, објавува „Тајмс оф Израел“. Исто така, вклучува испорака на напредни електрооптички и системи за ноќно гледање.

„Елбит Системс Лтд.“ објави на својата веб-страница на 13 август дека добила договор вреден 1,635 милијарди долари за испорака на серија одбранбени решенија за европска земја. Реализацијата на договорот се очекува во период од пет години, беше наведено.

Како што објаснија, договорот вклучува „две групи технолошки напредни решенија од Elbit Systems“. Овие решенија се базираат на најсовремените технологии и портфолиото на компанијата и вклучуваат, меѓу другото, вградена вештачка интелигенција, додаде компанијата.

Првата група вклучува, како што велат, прецизни артилериско-ракетни системи со долг дострел и широк спектар на беспилотни извидувачки и таканаречени системи за лов на борбени воздухопловни системи, од оперативно до тактичко ниво, вклучувајќи и дронови со екипаж.

Втората група вклучува, меѓу другото, високо софистицирани ISTAR можности, вклучувајќи SIGINT, COMINT и системи за електронско војување.

Исто така, вели компанијата, ќе бидат испорачани системи за собирање и обработка на разузнавачки податоци, како и напредни електрооптички (E/O) и системи за ноќно гледање, надградби на борбени возила и заштитни системи. Покрај тоа, Elbit Systems ќе испорача сеопфатни решенија за дигитализација на армијата и мрежна борба, базирани на најновата генерација софтвер и најсовремена комуникациска опрема.

Ова вклучува разузнавачки решенија од пакетот апликации за команда и контрола C4ISR. Интегрираното решение ги опфаќа сите нивоа на операции, од стратешката воена команда до тактичкото ниво, односно до последното борбено возило.

Безалел (Буци) Махлис, претседател и извршен директор на Elbit Systems, изјави „Овој договор ја одразува силната побарувачка за најсовремените технологии на Elbit Systems во Европа и ја демонстрира нашата способност да испорачуваме интегрирани, мултидоменски решенија прилагодени на потребите на современите вооружени сили.

Сеопфатното портфолио на Elbit Systems е докажано во пракса на бојното поле и е високо ценето од корисниците, и ние сме горди што поддржуваме европска нација во зајакнувањето на нејзината национална безбедност преку ова стратешко партнерство. Овој договор, исто така, вклучува индустриска соработка насочена кон зајакнување на националните индустриски капацитети на клиентот во споменатите области.“

ИзворН1

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Стотици илјади луѓе се собраа во Тел Авив на протест со барање за ослободување на заложниците

Стотици илјади луѓе вчера се собраа во центарот на Тел Авив, со барање до Владата да ја прекине војната во Газа и да обезбеди...
Повеќе
Подглавна секција

Хамас го отфрли планот на Израел за раселување на жителите на Газа

Палестинската милитантна група Хамас вчера го отфрли планот на Израел за преселување на жителите од градот Газа и изјави дека тоа претставува нов бран...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Володимир Зеленски ја обвини Русија дека се обидува да ја понижи Украина и Европа со тоа што „намерно убива цивили“ пред разговорите со Доналд Трамп во Белата куќа, на кои ќе...
Повеќе
Македонија

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Граѓанската иницијатива „Support Kocani“ ја реализира и третата пратка компресивна облека, наменета за преживеаните лица од пожарот во Кочани, соопштуваат оттаму. „Облеката е веќе предадена на Општата болница во Кочани, со цел...
Повеќе
Македонија

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“

Борче Стаменов од „Донирај компјутер“ и доц. д-р Ирфан Ахмети од Универзитетската клиника за ендокринологија се добитници на годинашната награда „Мајка Тереза“. Оваа државна награда се доделува за посебно значајни остварувања од...
Повеќе
Балкан

Академскиот пленум ги осуди изјавите на Брнабиќ дека трагедијата на железничката станица во Нови Сад е планирана саботажа

Академскиот пленум ги осуди изјавите на претседателката на Собранието на Србија, Ана Брнабиќ, во кои таа ја опиша трагедијата на железничката станица во Нови Сад, во која загинаа 16 лица, како...
Повеќе

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Володимир Зеленски ја обвини Русија дека се обидува да ја понижи Украина и Европа со тоа што „намерно убива цивили“ пред разговорите со Доналд Трамп во Белата куќа, на...

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“

Академскиот пленум ги осуди изјавите на Брнабиќ дека трагедијата на железничката станица во Нови Сад е планирана саботажа

Хороскопите како долгогодишна дезинформација: Науката против астрологијата

TMNT The Last Ronin скриншот од YouTube

Нинџа Желките се враќаат во помрачнa верзија со нова видеоигра и филм

Независната кандидатка Билјана Ивановска утре ќе оди на распит во Обвинителството

Зеленски знае дека ризикува уште една заседа во Овалната соба, но мора да биде доброволен учесник во мировните преговори

Дизел горивото oд ноќеска поевтинува за еден денар

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Зеленски ја обвини Русија за „цинични“ напади пред разговорите во Вашингтон

Нова донација со компресивна облека за повредените во трагедијата во Кочани

Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“