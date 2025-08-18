Тајмс оф Израел: Србија е земјата зад договорот за оружје од 1,64 милијарди долари со израелскиот „Елбит“

Израелските медиуми објавија дека Србија е европската земја зад договорот од 1,64 милијарди долари потпишан со одбранбениот гигант на земјата, Елбит Системс, објави Тајмс оф Израел, пренесува Н1.

Минатата недела, Елбит објави договор за испорака на своите прецизни артилериски ракетни системи со долг дострел и беспилотни летала, но не го именуваше купувачот.

Како што понатаму се наведува во текстот, „како дел од петгодишниот одбранбен договор, Елбит ќе испорача пакет беспилотни борбени системи со вештачка интелигенција, вклучувајќи лично пилотирани беспилотни летала за тактичка и оперативна употреба“.

Договорот е за испорака на прецизни артилериски ракети со долг дострел на Елбит и одбранбени производи опремени со нивните напредни системи за разузнавање, надзор, стекнување цели и извидување, познати како ISTAR, како и системи за комуникација и сигнално разузнавање, објавува „Тајмс оф Израел“. Исто така, вклучува испорака на напредни електрооптички и системи за ноќно гледање.

„Елбит Системс Лтд.“ објави на својата веб-страница на 13 август дека добила договор вреден 1,635 милијарди долари за испорака на серија одбранбени решенија за европска земја. Реализацијата на договорот се очекува во период од пет години, беше наведено.

Како што објаснија, договорот вклучува „две групи технолошки напредни решенија од Elbit Systems“. Овие решенија се базираат на најсовремените технологии и портфолиото на компанијата и вклучуваат, меѓу другото, вградена вештачка интелигенција, додаде компанијата.

Првата група вклучува, како што велат, прецизни артилериско-ракетни системи со долг дострел и широк спектар на беспилотни извидувачки и таканаречени системи за лов на борбени воздухопловни системи, од оперативно до тактичко ниво, вклучувајќи и дронови со екипаж.

Втората група вклучува, меѓу другото, високо софистицирани ISTAR можности, вклучувајќи SIGINT, COMINT и системи за електронско војување.

Исто така, вели компанијата, ќе бидат испорачани системи за собирање и обработка на разузнавачки податоци, како и напредни електрооптички (E/O) и системи за ноќно гледање, надградби на борбени возила и заштитни системи. Покрај тоа, Elbit Systems ќе испорача сеопфатни решенија за дигитализација на армијата и мрежна борба, базирани на најновата генерација софтвер и најсовремена комуникациска опрема.

Ова вклучува разузнавачки решенија од пакетот апликации за команда и контрола C4ISR. Интегрираното решение ги опфаќа сите нивоа на операции, од стратешката воена команда до тактичкото ниво, односно до последното борбено возило.

Безалел (Буци) Махлис, претседател и извршен директор на Elbit Systems, изјави „Овој договор ја одразува силната побарувачка за најсовремените технологии на Elbit Systems во Европа и ја демонстрира нашата способност да испорачуваме интегрирани, мултидоменски решенија прилагодени на потребите на современите вооружени сили.

Сеопфатното портфолио на Elbit Systems е докажано во пракса на бојното поле и е високо ценето од корисниците, и ние сме горди што поддржуваме европска нација во зајакнувањето на нејзината национална безбедност преку ова стратешко партнерство. Овој договор, исто така, вклучува индустриска соработка насочена кон зајакнување на националните индустриски капацитети на клиентот во споменатите области.“