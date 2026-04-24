Внатрешен е-мејл од Пентагон ги наведува опциите за САД да ги казнат сојузниците на НАТО за кои веруваат дека не ги поддржале американските операции во војната со Иран, вклучително и суспендирање на Шпанија од алијансата и преиспитување на ставот на САД во врска со барањето на Велика Британија за Фолкландските Острови, изјави американски функционер за Ројтерс.

Опциите за политиката се детално опишани во белешка во која се изразува фрустрација поради перцепираната неподготвеност или одбивање на некои сојузници да им дадат на САД права за пристап, базирање и прелети – познати како АБО – за војната во Иран, рече функционерот, кој зборуваше под услов на анонимност за да го опише е-мејлот.

Во е-мејлот се наведува дека АБО е „само апсолутна основа за НАТО“, според функционерот, кој додаде дека опциите циркулираат на високи нивоа во Пентагон.

Една опција во е-мејлот предвидува суспендирање на земји од важни или престижни позиции во НАТО, рече функционерот.

Претседателот Доналд Трамп остро ги критикуваше сојузниците на НАТО за тоа што не ги испратија своите морнарици да помогнат во отворањето на Ормускиот теснец, кој беше затворен за глобалниот превоз по почетокот на воздушната војна на 28 февруари.

Тој, исто така, изјави дека размислува за повлекување од алијансата.

„Не би го направиле тоа ако бевте на мое место?“, праша Трамп за Ројтерс во интервју на 1 април, како одговор на прашањето дали повлекувањето на САД од НАТО е можност.

Но, е-поштата не сугерира дека САД го прават тоа, рече функционерот. Исто така, не предлага затворање на бази во Европа.

Сепак, функционерот одби да каже дали опциите вклучуваат широко очекувано повлекување на некои сили од Европа од страна на САД.

Запрашан за коментар за е-поштата, прес-секретарот на Пентагон, Кингсли Вилсон, одговори: „Како што рече претседателот Трамп, и покрај сè што САД направија за нашите сојузници во НАТО, тие не беа тука за нас.

„Военото министерство ќе се погрижи претседателот да има веродостојни опции за да се осигури дека нашите сојузници повеќе нема да бидат тигар од хартија и наместо тоа ќе го направат својот дел. Немаме понатамошни коментари за какви било внатрешни размислувања во таа смисла“, рече Вилсон.

Американско-израелската војна со Иран покрена сериозни прашања за иднината на 76-годишниот блок и предизвика невидена загриженост дека САД можеби нема да им помогнат на европските сојузници доколку бидат нападнати, велат аналитичари и дипломати.

Велика Британија, Франција и други велат дека приклучувањето кон поморската блокада на САД би значело влегување во војната, но дека би биле подготвени да помогнат да се одржи теснецот отворен откако ќе има траен прекин на огнот или конфликтот ќе заврши.

Но, претставници на администрацијата на Трамп нагласија дека НАТО не може да биде еднонасочна улица.

Тие изразија фрустрација од Шпанија, каде што раководството на социјалистите изјави дека нема да дозволи нејзините бази или воздушен простор да се користат за напад врз Иран. САД имаат две важни воени бази во Шпанија: Поморската станица Рота и воздухопловната база Морон.

Опциите за политика наведени во е-поштата би имале за цел да испратат силен сигнал до сојузниците на НАТО со цел намалување на чувството на повластеност од страна на Европејците, рече службеникот, сумирајќи го е-мејлот.

Опцијата за суспендирање на Шпанија од алијансата би имала ограничен ефект врз воените операции на САД, но значително симболично влијание, се тврди во е-мејлот.