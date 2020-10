Во рамките на својата програма за борба против дезинформациите и лажните вести, што на Балканот многу лесно ги минуваат границите и бргу осамнуваат во медиумите на друга држава и понекогаш и на друг јазик, „Мета.мк“ редовно пренесува што е актуелно кај сродните сервиси за проверка на фактите и борба против дезинформациите во регионот, но и во светот.

Грчкиот портал за борба против дезинформациите ellinikahoaxes.gr анализира тврдења објавен на грчки веб-сајт, дека нема потреба од посебни мерки и од затворање (lockdown), како и дека новиот корона вирус не бил поопасен од сезонскиот грип, односно не убивал повеќе луѓе отколку болеста што секоја есен ги погодува луѓето.

Конкретно, станува збор за изнесување тврдења дека Светската здравствена организација (СЗО) ги потврдила ставовите на претседателот на САД, Доналд Трамп, дека не треба да се наметнува затворање дома поради пандемијата, како и дека ковид-19 носи со себе помала смртност отколку сезонскиот грип.

Грчкиот портал за проверка на фактите, наспроти ваквите тврдења, вели дека СЗО од почетокот на пандемијата вели дека затворањата не треба да бидат единствената мерка што некоја земја ги презема за да се справи со заканата, туку тие се легитимна мерка за ограничена употреба, како дел од посеопфатен план за справување со пандемијата. Исто така, ellinikahoaxes.gr во однос на тврдењата поврзани со претседателот на САД и наводната согласност од СЗО, посочува дека и светската организација и нови научни публикации констатираат дека ковид-19 носи со себе неколкупати поголема смртност отколку сезонскиот грип.

Кога ќе се разгледаат деталите на овие вешто завиени дезинформации, станува јасно дека американскиот претседател Доналд Трамп е првиот што рекол – на Твитер – дека Светската здравствена организација се согласува со неговите ставови.

The World Health Organization just admitted that I was right. Lockdowns are killing countries all over the world. The cure cannot be worse than the problem itself. Open up your states, Democrat governors. Open up New York. A long battle, but they finally did the right thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020