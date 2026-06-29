Топлотниот бран во Европа може да биде одговорен за стотици смртни случаи, според шефот на Светската здравствена организација (СЗО) Тедрос Аданом Гебрејесус. Температурните рекорди повторно беа срушени низ целиот континент во неделата, вклучително и во Германија, Полска и Чешка, додека екстремната топлина продолжи да се движи кон истокот на континентот.

Во објава на X, шефот на СЗО, Гебрејесус, рече дека повеќе од 1.300 смртни случаи се регистрирани од 21 јуни поврзани со високите температури во Европа.

„Топлинскиот стрес често се нарекува тивок убиец, а европските домови, работни места и училишта не се изградени за овие температури“, рече тој.

Во недела наутро, француското национално министерство за здравство соопшти дека имало околу 1.000 повеќе смртни случаи од очекуваното во земјата од среда. Многу од дополнителните смртни случаи се меѓу оние на возраст над 65 години, соопшти агенцијата, откако евидентираше зголемување од 40% на бројот на луѓе што умираат дома.

„Европа е континентот што најбрзо се затоплува на Земјата, двојно повеќе од глобалниот просек. Милиони луѓе низ целиот континент моментално живеат под екстремна топлина, стотици починаа, училиштата се затворени, мрежите се распаѓаат“, предупреди Тедрос.

Во неделата, Германија го доживеа својот најтопол ден досега трет ден по ред откако на истокот од земјата беа измерени 41,7 степени Целзиусови, покажаа прелиминарните податоци. Станица во Кошен, во близина на полската граница во источен Бранденбург, измерена 41,7 степени Целзиусови околу 16 часот по локално време.

Чешката Република го постави својот втор температурен рекорд за два дена, измерени 41,1 степени Целзиусови во Доксани, северно од Прага, соопшти метеоролошкиот институт CHMI.

Полска, исто така, го сруши својот рекорд за температура досега со 40,5 степени Целзиусови во градот Слубице, изјави портпаролката на Институтот за метеорологија и управување со водите (IMGW) за новинската агенција АФП во недела.

Климатските промени се одговорни за екстремните временски услови, рече Тедрос, предупредувајќи дека Европа се затоплува двојно повеќе од глобалниот просек.

„Поттикнат од климатските промени и глобалното затоплување, феноменот на топлотен бран еднаш во генерација сега се случува речиси секоја година“, рече тој.

Тој ги повика европските земји да спроведат акциони планови за здравје поради топлината, како дел од напорите за заштита на здравјето во услови на климатски промени. Екстремното време ги натера европските власти да преземат драстични мерки за спречување на болести поврзани со топлината.

Во Париз, властите забранија пиење алкохол за носење на јавно место и го откажаа маршот на гордоста во градот за да им помогнат на службите за итни случаи кои се оптоварени. Најмалку 74 лица се удавија во Франција од почетокот на топлотниот бран, според министерот за внатрешни работи Лоран Нуњез.

„Повеќето смртни случаи се случиле во ненадгледувани водни површини како што се реки, езера и бари, изјави тој за весникот „Ле Паризиен“ во саботата.