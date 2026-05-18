Светската здравствена организација (СЗО) ја прогласи епидемија на ебола во Демократска Република Конго и Уганда за вонредна состојба во јавното здравје од меѓународен интерес, откако 80 смртни случаи беа припишани на болеста.

СЗО соопшти дека епидемијата, предизвикана од вирусот Бундибугио, не ги исполнува критериумите за пандемиска вонредна состојба, но постои висок ризик болеста да се прошири понатаму во земјите што делат копнени граници со Конго.

Во неделата, здравствената агенција на ОН соопшти дека до саботата се пријавени 80 сомнителни смртни случаи, осум лабораториски потврдени случаи и 246 сомнителни случаи во покраината Итури во најмалку три здравствени зони, вклучувајќи ги Бунија, Рвампара и Монгбвалу.

Еден случај е потврден во градот Гома во источен Конго, се вели во соопштението на бунтовниците од М23.

Најмалку шест Американци биле изложени на вирусот ебола, при што три изложености се сметаат за високо ризични, објави CBS News, повикувајќи се на неименувани извори од меѓународни организации за помош. STAT News соопшти дека еден Американец можеби развил симптоми. Ројтерс не можеше веднаш да ги потврди извештаите.

STAT News, кој исто така цитираше неименувани извори, рече дека американската влада се обидува да ги транспортира лицата надвор од земјата, веројатно во воена база во Германија.

Сатиш Пилаи, менаџер за инциденти за одговор на ебола во американските Центри за контрола и превенција на болести, одби на брифингот во недела да каже дали има Американци меѓу заразените, но им нагласи на новинарите дека ризикот за САД останува низок.

Претставници на CDC им кажаа на новинарите дека агенцијата го активирала својот центар за итен одговор за епидемијата и планира да испрати повеќе луѓе во своите канцеларии во Конго и Уганда.

Амбасадата на САД во Конго издаде здравствено предупредување во неделата, потсетувајќи ги американските граѓани дека Стејт департментот им советува на Американците да не патуваат во покраината Итури и дека американската влада е „екстремно ограничена во својата способност да им обезбедува итни услуги на американските граѓани“ во областа.

Министерството за здравство на Конго во петокот соопшти дека 80 лица починале во новата епидемија во источната провинција.

17-тата епидемија во земјата, каде што еболата првпат беше идентификувана во 1976 година, всушност би можела да биде многу поголема, со оглед на високата стапка на позитивност на првичните примероци и зголемениот број на пријавени сомнителни случаи, соопшти СЗО.

Епидемијата е вонредна бидејќи нема одобрени терапии или вакцини специфични за вирусот Бундибугио, за разлика од соевите ебола-Заир, соопшти СЗО. Сите претходни епидемии во земјата, освен една, беа предизвикани од сојот Заир.

Епидемијата претставува ризик за јавното здравје за други земји, при што некои случаи на меѓународно ширење веќе се документирани, соопшти агенцијата, советувајќи ги земјите да ги активираат своите национални механизми за управување со катастрофи и вонредни состојби и да спроведат прекуграничен скрининг и скрининг на главните внатрешни патишта.

Во главниот град на Уганда, Кампала, во петокот и саботата беа пријавени два очигледно неповрзани лабораториски потврдени случаи, вклучувајќи еден смртен случај, кај луѓе кои патувале од ДРК, соопшти СЗО.