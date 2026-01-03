Светските лидери реагираа со шок на извештаите за доцна воена операција на САД против Венецуела, за која претседателот Доналд Трамп изјави дека резултирала со апсење на венецуелскиот претседател Николас Мадуро и неговата сопруга, повикувајќи на почитување на меѓународното право, пренесува Политико.

Нападот рано наутро врз воени и политички цели во Каракас предизвика изрази на загриженост од критичарите на Белата куќа, особено на западната хемисфера. Додека во текот на ноќта во Каракас беа пријавени експлозии, колумбискиот претседател Густаво Петро – истакнат критичар на Трамп – беше меѓу првите што го привлече вниманието кон нападите, велејќи на Икс дека Венецуела е бомбардирана и повикувајќи на свикување на Обединетите нации.

Во официјално соопштение, Колумбија изрази „длабока загриженост“ и повика на деескалација на конфликтот, додавајќи дека ја обезбедуваат својата граница со Венецуела.

На критиките се придружија и некои латиноамерикански влади кои ја поддржуваа венецуелската опозиција. Чилеанскиот претседател Габриел Борик, кој ги прекина односите со другите левичарски лидери во регионот за да ги осуди злоупотребите на човековите права од страна на Мадуро, напиша на Икс дека „венецуелската криза треба да се реши преку дијалог и поддршка на мултилатерализмот, а не преку насилство или странско мешање“. Во меѓувреме, Мексико објави соопштение во кое се вели дека „ги осудуваат и енергично ги отфрлаат“ нападите, повикувајќи на враќање на дипломатијата.

„Нападите на венецуелска територија и заробувањето на нејзиниот претседател преминуваат неприфатлива линија“, напиша на Икс бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва, кој често се расправаше со Трамп. „Овие акти претставуваат сериозна навреда за венецуелскиот суверенитет и исклучително опасен преседан за меѓународната заедница“.

Но, еден од најголемите сојузници на Трамп во регионот – претседателот на Аргентина, Хавиер Милеи – се држеше до својата вообичаена мантра – „живеј слобода, по ѓаволите“, „ВИВА ЛА ЛИБЕРТАД КАРАХО“.

Операцијата што се случи преку ноќ го означи најголемото ескалирање досега на кампањата за максимален притисок на Трамп врз Венецуела, со цел да се поткопа или собори Мадуро. Нападот вклучуваше десетици напади врз бродови во Карипското Море и блокада на венецуелската нафта што го заостри извозот на земјата. Нападите врз бродовите, за кои администрацијата тврдеше дека превезуваат дрога или шверцери на нарко, убија повеќе од 100 луѓе.

Администрацијата на Трамп постојано го критикуваше Мадуро, тврдејќи дека е водач на нарко-картелот Картел де Лос Солес. Мадуро ги отфрли тврдењата на Трамп. Но, администрацијата сè повеќе зазема поцврст став, бидејќи крајната цел на воздигнувањето на граничната политика се насочи кон соборување на лидерот.

Мадуро не е признат од САД како легитимен претседател на земјата, по изборите во 2024 година за кои опозицијата тврди дека биле украдени од нивниот кандидат, Едмундо Гонзалез.

Сојузниците на САД надвор од регионот реагираа претпазливо. Шефицата за надворешна политика на Европската Унија, Каја Калас, напиша на Икс дека блокот го смета Мадуро за „нелегитимен лидер“, додека повикува на „воздржаност“ и ја потврдува потребата од почитување на меѓународното право. Левичарскиот премиер на Шпанија, Педро Санчез, исто така, повика на почитување на меѓународното право.

Пригушениот одговор од многу лидери надвор од хемисферата го одразува едностраниот карактер на политиката на администрацијата кон Венецуела, во која САД брзо го зголемија економскиот и политичкиот притисок со надеж дека ќе го принудат Мадуро да се откаже од власта. Сојузниците на САД наводно суспендирале дел од споделувањето разузнавачки информации по нападите на САД врз наводни бродови за трговија со дрога, наведувајќи загриженост за меѓународното право.

Храбрата операција беше оправдана од американските претставници со обвинувања дека Мадуро и неговите сојузници ги насочуваат нарко-картелите кои тргуваат со дрога во САД. Министерството за правда во саботата соопшти дека Мадуро и неговата сопруга Силија Флорес ќе се соочат со обвиненија во Јужниот округ на Њујорк, напиша главниот обвинител Пам Бонди на Икс.

Но, тие причини малку ги смирија домашните и меѓународните критичари на кампањата за воен притисок, дури и пред операцијата за време на викендот. Противниците тврдеа дека Венецуела играла мала улога во глобалната трговија со дрога и дека нападите врз наводните бродови за трговија со дрога убивале цивили кои всушност не биле вклучени во нелегални активности.

Очекувано, американските противници остро ги осудија нападите. Најсилните предупредувања дојдоа од Куба, долгогодишен сојузник на Венецуела, која исто така беше остро критикувана од американските претставници, вклучително и државниот секретар Марко Рубио.

Кубанскиот претседател Мигел Дијаз-Канел го нарече „криминален напад“ врз Икс.

Руското Министерство за надворешни работи, исто така, брзо скокна во одбрана на венецуелскиот режим, велејќи дека САД извршиле „чин на вооружена агресија“ и дека оправдувањето на САД е „неодржливо“.

„Време е да ги гледаме двојните стандарди во реално време“, напиша Кирил Дмитриев, еден од главните помошници на рускиот претседател Владимир Путин, на Икс.

Односите на Русија со Венецуела сè повеќе стануваат комплицирачки фактор во кампањата на Трамп против јужноамериканската земја, при што руските претставници неодамна побараа од САД да престанат со потрагата по венецуелски танкер за нафта во Карибите, кој стана предмет на еднодневна потера.

Тринидад и Тобаго, кој беше домаќин на министерот за одбрана Пит Хегсет кон крајот на минатата година и се наоѓа само на неколку милји од Венецуела, напиша на Икс дека не биле вклучени во операцијата и дека одржуваат „мирни односи“ со Венецуела.

Венецуела не е единствената земја што се соочи со критики и закани за напад од администрацијата на Трамп. Трамп се огласи на Truth Social претходно оваа недела за да го осуди задушувањето на растечките протести во Иран, велејќи дека САД се „подготвени и подготвени да интервенираат доколку земјата преземе мерки против своите демонстранти.

„Важно е кога некој ќе сфати дека непријателот сака да наметне нешто на нечија влада или нација со лажни тврдења, тој мора цврсто да се спротивстави на тој непријател“, напиша врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, во недела наутро на Икс. „Ние нема да им се предадеме. Со потпирање на Бога и доверба во поддршката на народот, ќе го клекнеме непријателот на колена.“