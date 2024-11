Светските лидери му ја честитаа победата на Доналд Трамп

Светските лидери му ја честитаа победата на идниот претседател Доналд Трамп по победата на претседателските избори во САД, кој наскоро ќе се врати во Белата куќа по четири години.

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски ја честиташе победата со тоа што изјави „ја ценам посветеноста на претседателот Трамп на пристапот за мир преку сила во глобалните работи.“

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Премиерот на Израел, Бенјамин Нетанјаху кон Трамп упати честитки со тоа што за него ова е „огромна победа, со вистинско пријателство!“

Dear Donald and Melania Trump, Congratulations on history’s greatest comeback! Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory! In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

Премиерот на Индија, Нарендра Моди му ја честиташе победата на Трамп со тоа што рече дека е спремен „да ја зголеми соработката на глобално и стратешко партнерство помеѓу Индија и САД“.

Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024

Емануел Макрон, Претседателот на Франција

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Мао Нинг, портпарол на кинеското Министерство за надворешни работи

„Нашата политика кон САД е конзистентна. Ќе продолжиме да ги гледаме и да се справуваме со односите меѓу Кина и САД во согласност со принципите на меѓусебно почитување, мирен соживот и соработка меѓу двете страни.“

Џастин Трудо, Премиерот на Канада

„Честитки до Доналд Трамп што беше избран за претседател на САД. Знам дека претседателот Трамп и јас ќе работиме заедно за да создадеме повеќе можности, просперитет и безбедност за двете наши нации“.

Тајип Ердоган, Претседателот на Турција

„Му честитам на мојот пријател Доналд Трамп, кој беше избран повторно за претседател на САД по голема борба на претседателските избори во САД. Во оваа нова ера која ќе започне со изборот на американскиот народ, се надевам дека турските Американските врски да се зајакнат, за регионални и глобални кризи и војни, првенствено палестинското прашање и руско-украинската војна, верувам дека ќе се вложат повеќе напори за поправеден свет.“

Кир Стармер, Британскиот Премиер

„Честитки за новоизбраниот претседател Трамп за вашата историска изборна победа. Со нетрпение очекувам да работам со вас во годините што идат. Како најблиски сојузници, стоиме рамо до рамо во одбрана на нашите заеднички вредности на слобода, демократија и претприемништво“.

Педро Санчез, Премиерот на Шпанија

„Честитки Доналд Трамп за вашата победа и вашиот избор за 47-ми претседател на САД. Ќе работиме на нашите стратешки билатерални односи и на силно трансатлантско партнерство“.

Виктор Орбан, Премиерот на Унгарија

„Најголемото враќање во политичката историја на САД! Честитки до претседателот Доналд Трамп за неговата огромна победа. Многу потребна победа за светот!“