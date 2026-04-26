Светски лидери, американски политичари и дипломати реагираа по пукањето на вечерата на Асоцијацијата на дописници од Белата куќа во Вашингтон, каде што американскиот претседател Donald Trump беше евакуиран од Тајната служба.

Напаѓачот, според американските медиуми, се обидел да помине низ безбедносен контролен пункт пред салата во хотелот „Вашингтон Хилтон“, по што бил совладан од агенти на Тајната служба. Си-Би-Ес Њуз објави дека осомничениот им рекол на властите дека цел му биле претставници на администрацијата на Трамп.

На настанот присуствувале и првата дама Меланија Трамп, потпретседателот Џеј Ди Венс, членови на американската влада, новинари и јавни личности.

Претседателот на Претставничкиот дом на САД, Мајк Џонсон, кој присуствувал на настанот со сопругата Кели, изјави дека двајцата „се молат за земјата“.

Лидерот на демократите во Претставничкиот дом, Хаким Џефрис, порача дека „насилството и хаосот во Америка мора да престанат“.

Градоначалничката на Вашингтон, Мјуриел Баузер, им се заблагодари на припадниците на безбедносните служби за реакцијата.

„Многу сум благодарна на припадниците на безбедносните служби кои си ја завршија работата и се погрижија сите гости да бидат безбедни“, изјави Баузер.

Вејџија Џанг, дописничка на Си-Би-Ес Њуз од Белата куќа и претседателка на Асоцијацијата на дописници, која седела до Трамп во моментот на инцидентот, ја нагласи улогата на новинарството во време на криза.

„Кога има вонредна состојба, ние трчаме кон кризата, а не бегаме од неа“, рече Џанг.

„Во вечер кога размислуваме за слободите гарантирани со Првиот амандман, мора да размислуваме и за тоа колку се тие кревки. Му благодарам на Бога што сите се безбедни и ви благодарам што вечерва останавме заедно. Ќе го направиме ова повторно“, додаде таа.

Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека е „шокиран од сцените на насилство“ и го осуди нападот.

„Секој напад врз демократските институции или врз слободата на медиумите мора најостро да се осуди“, рече Стармер.

Претседателката на Европската комисија Урсула вонд дер Лајен изрази олеснување што присутните се безбедни и им се заблагодари на безбедносните служби за „брзата реакција“.

„Насилството нема место во политиката, никогаш“, порача фон дер Лајен.

Шефицата на европската дипломатија Каја Калас исто така го осуди нападот.

„Политичкото насилство нема место во демократијата. Настан кој треба да ја слави слободата на медиумите никогаш не смее да стане сцена на страв“, изјави Калас.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека тој и сопругата биле „шокирани од обидот за атентат“ врз Трамп и изрази олеснување што американскиот претседател е безбеден.

Индискиот премиер Нарендра Моди изјави дека политичкото насилство „нема место во демократијата и мора недвосмислено да се осуди“.

Поддршка и осуда на нападот стигнаа и од Канада, Австралија, Мексико, Пакистан, Либан, Шпанија и Венецуела.