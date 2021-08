Светот на видео игрите ја одбележува 27 годишнината од Need For Speed

Уште првите Need For Speed игри беа феномен кога се појавија. Веднаш се знаеше дека се одвојуваат од другите тркачки игри со коли. Најголемата популарност беше за време на Need For Speed Underground 2 во доцните 90ти и непосредно во исто време излезе и филмот The Fast and the Furious во 2000те кој што како и Need For Speed игрите има повеќе продолженија и верзии. Во моментов најпопуларна е Need For Speed Heat најновата игра што бара толку ресурси што на максимална графика дури сецка и на компјутер со i9 процесор. Годинава Need For Speed серијалот на игри слави 27 години од постоењето.

Првите Need For Speed игри имааа опции да се вози од внатре во колата каде се гледа воланот и гледате низ ветробранското стакло – во прво лице(исто така можеше и само да се гледа патот без волан), а можеше и да се гледа целиот автомобил од позади и од горе во трето лице. Автомобилите во таа игра беа толку брзи што при судар правеа пируети по 4 метри во воздух и тоа беше еден од позабавните ефекти. Но, сепак немаа толку многу „кастмизација“ како нивните следбеници.

Успехот на Need For Speed Underground 2 беше во тоа што е прва игра со возење во отворен свет, имаше огромен град да се истражува, да се гради тркачка кариера и најбитно од сè, да се уредуваат автомобилите што се купуваа или освојуваа и да се испробуваат откако ќе ги уредите баш како што сакате. Нитрото во играта беше важен дел од возењето бидејќи даваше инстант забрзување што неможеше да се користи секогаш – се чекаше да се наполни повторно. Една од најдобрите работи што можеше да се прави е да се вози со дрифтање и што повеќе останете во состојба да не се судрите со друга кола или со препрека се „куцаа” повеќе поени. Многу млади луѓе се натпреваруваа со своите пријатели во дрифтање на еден компјутер менувајќи се на ред еден по еден. Или тоа или се тркаа на исти трки со индикатор кој за пократко време ќе ја заврши трката со истиот автомобил.

Кога сме кај автомобилите, тоа што можеше да се офарба колата во посакуваната боја, да се стават посебни бандажи, гуми, спојлери, браници и да се стават стикери или цртежи по самата кола беше многу привлечно не само за момчињата туку и за девојките да ја засакаат и да ја играат оваа игра.

Графиката драстично се подобри со Need For Speed Most Wanted. Еден од главните ефекти беше што кога ќе пуштевте нитро цел екран се замаглуваше, а и самата игра бараше силен компјутер поради тоа што колите и нивоата за возење делуваа „пореално”.

Во меѓувреме Need for Speed насловите излегуваа редовно, а најпознатите поднаслови се Need For Speed Shift, Undercover, Unleashed, The Run, Rivals, No Limits, Payback, Hot Pursuit и Heat. Hot Pursuit има и римастер, а луѓе со години чекаат римастер на највлијателната и најлегендарната Need For Speed Underground 2. Но, по сè изгледа скоро нема да има такво нешто.

Во најновата Need For Speed Heat можете да ја уредувате колата до страшни детали, можете да ги менувате фаровите, сијаличките за кочење, раткапните, браниците имаат креативни решенија исто како и различните спојлери и хауби со вентили за воздух, капаци и да ја направите сами вашата совршена кола, макар и било само во игра.