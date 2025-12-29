Силен дожд и студ продолжија да ја погодуваат Газа минатиот викенд, додека бројот на Палестинци убиени од суровото зимско време продолжува да расте. Во неделата загинаа две лица, вклучувајќи и седумгодишно дете, кога ѕид се урна поради студеното време, според цивилната одбрана на Газа.

Додека Палестинците бараат засолниште од обилните дождови во бомбардираните урнатини, агенциите за помош предупредија за ризиците што ги претставуваат дотраените згради кои се склони кон уривање за време на студеното време. Дваесет лица загинаа од уривање на куќи и згради додека барале засолниште од тешките временски услови, соопшти Владината канцеларија за медиуми во Газа (ГМО) управувана од Хамас во соопштението во неделата. Најмалку 49 згради се урнаа поради времето од почетокот на зимата, додаде ГМО.

За оние кои се принудени да преживуваат во кревки, натопени шатори, силните ветрови ризикуваат целосно да го однесат засолништето на Палестинците. Еден раселен човек во бегалски камп во Деир ал-Балах, централна Газа, опиша како неговото засолниште било уништено кога блиско дрво се урнало врз неговиот шатор.

„Ова е второ дрво што падна врз нас поради ветерот. Каде е светот за нас, каде се човековите права?“, изјави Ејад Абу Џдејан за CNN во неделата. „Седиме тука во смрт. Бог нè заштити; инаку, сите овде ќе беа маченици“, додаде тој.

Во Кан Јунис, луѓето се разбудија со локви вода во своите шатори по ноќта со обилни дождови, според портпаролот на Цивилната одбрана во губернијата Рафа. „Дури и добитокот и животните не можат да живеат или да престојуваат на овие места. Но, луѓето беа принудени да живеат во овие области бидејќи немаат друга опција освен да се вратат во своите уништени домови“, изјави Ахмед Радван од Цивилната одбрана на Газа за Си-Ен-Ен.

Портпаролот ја опиша најновата временска непогода како нова катастрофална ситуација што ја влошува веќе ужасната хуманитарна слика во енклавата.

Шефот на Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа за палестинските бегалци (UNRWA) нагласи дека не се дозволува снабдување со помош во енклавата во потребниот обем и побара агенцијата да ги зголеми своите напори утре доколку дојде до помош.

„Уште дожд. Уште повеќе човечка беда, очај и смрт. Суровото зимско време ги зголемува повеќе од двегодишните страдања. Луѓето во Газа преживуваат во трошни, натопени шатори и меѓу урнатини“, рече генералниот комесар на UNRWA, Филип Лазарини, во изјава за X.

Најновата хуманитарна криза што ја погоди Газа доаѓа во време кога израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху се подготвува да го посети претседателот Доналд Трамп во Мар-а-Лаго оваа недела, во услови на дипломатски притисок од Вашингтон за постигнување на следната фаза од мировниот план за Газа.