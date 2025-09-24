сре, 24 септември, 2025

Супер тајфунот Рагаса ги погоди Хонг Конг и Тајван, 14 лица загинаа, градови и патишта се поплавени

Се очекува Рагаса да го задржи интензитетот на супертајфунот додека се движи кон брегот на кинеската провинција Гуангдонг, дом на повеќе од 125 милиони луѓе

Сања Наумовска

Супер тајфунот Рагаса, најмоќниот тропски циклон во светот оваа година, го погоди Хонг Конг со ветрови со сила на ураган и поројни дождови во среда, додека обилни поројни дождови во Тајван резултираа со смрт на 14 лица.
Бериерно езеро во источниот округ Хуалиен на Тајван се прелеа и поплави еден град, додека обилните дождови од Рагаса го погодија островот, соопшти противпожарната служба на Тајван.
Тајван е погоден од понеделникот од надворешниот раб на Рагаса, кој донесе поројни дождови на островот.
Во Хонг Конг, огромни бранови се уриваа над областите на источниот и јужниот брег на азискиот финансиски центар, поплавувајќи некои патишта покрај станбени објекти.
Во хотелот Фулертон на југот од островот, видеата на социјалните медиуми покажаа поток од морска вода што се пробиваше низ неговите стаклени врати пред да го поплави подот.
Во преполниот Цеунг Кван О, изграден во голема мера на рекултивирано земјиште, огромни бранови потопија делови од шеталиштето на брегот во близина на високи станбени кули.
На оддалечените острови, вклучувајќи го и Лантау, каде што се наоѓа меѓународниот аеродром во градот, беа поплавени плажите и вегетацијата.
„Областите што претходно беа заштитени може да станат изложени, морето ќе биде со бранови“, соопшти опсерваторијата.
Рагаса, со ветрови до 200 километри на час, ќе биде најблиску до градот во следните неколку часа, околу 100 килиметри јужно од густо населената територија.
Се очекува Рагаса да го задржи интензитетот на супертајфунот додека се движи кон брегот на кинеската провинција Гуангдонг, дом на повеќе од 125 милиони луѓе, каде што се очекува да стигне до копно од пладне.
Рагаса ги зафати северните Филипини во понеделник и Тајван во вторник.
Тајфунот предизвика паника оваа недела во Хонг Конг, каде луѓето се туркаа во супермаркетите, оставајќи малку на полиците, а во некои случаи чекаа во ред со часови за да купат стока поради страв дека продавниците би можеле да бидат затворени два дена.

Хонг Конг го издаде сигналот за тајфун 10, највисокото предупредување, рано денеска, со кој се повикуваат бизнисите и транспортните услуги да се затворат.
Властите, исто така, го издадоа сигналот за килибарна бура, бидејќи се очекуваше обилните дождови да продолжат, а некои улици веќе беа делумно поплавени, според „Саут Чајна Морнинг Пост“.
Властите предупредија за зголемување на нивото на морето, велејќи дека може да биде слично на она што се гледа за време на тајфунот Хато во 2017 година и тајфунот Мангхут во 2018 година, кои предизвикаа штета од милијарди долари.
„Нивото на водата ќе го достигне максимумот околу пладне, генерално на околу четири метри“, соопшти опсерваторијата.

