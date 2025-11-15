Судскиот совет, Врховниот суд и Здружението на судии упатија заедничко соопштение со кое остро реагираат на неодамнешните изјави на премиерот за судиите и судството, оценувајќи дека тие ја преминале „границата на доброто однесување“ и се претвориле во „неаргументирани и паушални напади“ кон судската власт.

Во реакцијата се наведува дека критиката кон судството може да биде добронамерна само доколку се заснова на конкретни забелешки и предлози за решавање на проблемите, а не на општи и недокажани обвинувања.

„Неаргументирана критика е покажување на намера ништо да не се преземе за подобрување на состојбите, туку севкупната општествена апатија да се префрли како вина на судиите. Судството не го создало државниот долг“, стои во соопштението.

Судскиот совет, Врховниот суд и Здружението на судии реагираат и на поврзувањето на судството со државниот долг од 2 милијарди евра. Тие нагласуваат дека судскиот систем, за разлика од извршната власт, никогаш не генерирал долгови.

„Сосема е нејасно каква е поврзаноста на судството со државниот долг од 2 милијарди евра, кој недвосмислено е последица на постојаното задолжување на извршната власт, во минатото и сега“, се посочува во документот.

Напротив, како што додаваат, судовите со години наназад ја полнат државната каса преку наплата на судски такси, паушали и парични казни, но за возврат не добиваат соодветен поврат од Буџетот во вид на нови вработувања, дигитализација на услугите, опремување на судниците и други потребни реформи.

Повик да се почитува независноста на судството

Во соопштението се повикува и на последниот извештај на Европската комисија, во кој, како што истакнуваат, јасно се нагласува дека независноста на судиите е најголемиот проблем во судството, а таа е поткопана од постојаното мешање на извршната и законодавната власт.

Како клучен проблем се посочува и финансиската зависност на судството од државниот буџет.

„Платите на судиите се само еден сегмент од финансиската независност. Ова се проблеми кои државата мора да ги поправи, бидејќи се суштински за европската перспектива на земјата“, се наведува во реакцијата.

„Се нарушува рамнотежата на трите власти“

Трите институции предупредуваат дека со досегашните јавни коментари на премиерот се нарушува демократскиот принцип на рамноправност и поделба на власта на судска, законодавна и извршна.

Во соопштението се потсетува дека судската власт е уставна категорија и дека Уставот, како и независноста на судската власт, мора да се почитуваат.

Реакцијата е потпишана од Судскиот совет, Врховниот суд и Здружението на судии.