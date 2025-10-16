чет, 16 октомври, 2025

Судот го забрани штрајкот на контролорите на летање

Основниот граѓански суд Скопје донесе одлука со која се забранува најавениот штрајк на контролорите на летање што требаше да се одржи од 20 до 24 октомври

МетаОд: Мета

-

Фото: Порталб.мк

Основниот граѓански суд Скопје донесе одлука со која се забранува најавениот штрајк на контролорите на летање што требаше да се одржи од 20 до 24 октомври.

Судот ја носи одлуката по претставка на раководството на М-НАВ, кое посочува дека штрајкот се најавува без да се исполни законската постапка за мирно решавање на колективни спорови и не се темели на конкретни барања од работен однос.

Од М-НАВ ја поздравуваат одлуката и нагласуваат дека целта е обезбедување на безбедност и непречено функционирање на воздушниот сообраќај.

Претходно синдикатот го најави штрајкот поради, како што наведоа, загрижувачката состојба во претпријатието и партиските вработувања.

