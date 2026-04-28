САД и Иран се судрија во Обединетите нации околу нуклеарната програма на Техеран и неговиот избор да биде еден од десетиците потпретседатели на едномесечната конференција за преглед на Договорот за неширење на нуклеарното оружје.

11-тата конференција за преглед на спроведувањето на Договорот за неширење на нуклеарното оружје, кој стапи на сила во 1970 година, започна вчера во Обединетите нации во Њујорк. Различни групи номинираа 34 потпретседатели на конференцијата, а претседателот на конференцијата, амбасадорот на Виетнам во ОН, До Хунг Виет, рече дека Иран бил избран од групата на неврзани и други држави.

Кристофер Јов, помошник секретар на Бирото за контрола на оружјето и неширење на оружјето на САД, изјави на конференцијата дека изборот на Иран е навреда за Договорот за неширење на нуклеарното оружје.

Тој рече дека е неоспорно дека Иран долго време го покажува својот презир кон обврските за неширење на нуклеарното оружје од Договорот за неширење на нуклеарното оружје и одбил да соработува со нуклеарното надзорно тело на ОН за решавање на прашањата во врска со неговата програма.

Тој го нарече изборот на Иран „нешто повеќе од срамно и срам за кредибилитетот на оваа конференција“.

Реза Наџафи, кој е амбасадор на Техеран во Меѓународната агенција за атомска енергија, ја отфрли изјавата на САД како неоснована и политички мотивирана.

„Неоправдано е што Соединетите Американски Држави, како единствена држава што некогаш користела нуклеарно оружје, и онаа што продолжува да го проширува и модернизира својот нуклеарен арсенал се обидува да се позиционира како арбитер за усогласеност“, рече тој на состанокот.

Нуклеарното прашање е во срцето на двомесечната војна меѓу Иран и Соединетите Американски Држави и Израел, а американскиот претседател Доналд Трамп во неделата повтори дека Иран никогаш не може да има нуклеарно оружје.

Иран долго време бараше од Вашингтон да го признае неговото право да збогатува ураниум, за кој Техеран вели дека го бара само за мирни цели, но за кој западните сили велат дека може да се користи за производство на нуклеарно оружје.

Иран инсистираше дека не се стреми кон нуклеарно оружје. Но, МААЕ и американската разузнавачка заедница одделно проценија дека Техеран имал програма за развој на нуклеарно оружје што ја затворил во 2003 година.

Во понеделник, ирански извори го открија најновиот предлог на Техеран за прекин на конфликтот, кој би ја оставил настрана дискусијата за нуклеарната програма на Техеран додека не заврши војната и не се решат споровите околу превозот од Заливот.

Трамп и неговите врвни помошници за национална безбедност се состанаа за да разговараат за конфликтот, а портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, им изјави на новинарите дека „црвените линии на претседателот во однос на Иран се многу, многу јасни, не само за американската јавност, туку и за нив“.