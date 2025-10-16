чет, 16 октомври, 2025

Судијка од Калифорнија го блокираше планот на Трамп за отпуштање на илјадници државни службеници

Според судската постапка започната во вторникот од страна на администрацијата, околу 4.100 работници во осум агенции се известени дека се отпуштаат

Федерален судија во Калифорнија ѝ наложи на администрацијата на претседателот Доналд Трамп да ги запре масовните отпуштања на федерални работници за време на делумното затворање на владата, додека ги разгледува тврдењата на синдикатите дека намалувањето на работните места е нелегално.
За време на сослушувањето во Сан Франциско, окружната судијка на САД, Сузан Илстон, го одобри барањето на два синдикати за блокирање на отпуштањата во повеќе од 30 федерални агенции додека трае постапката.
Веројатно е дека одлуката брзо ќе биде обжалена, но таа нуди олеснување за федералните работници кои се соочуваат со речиси едногодишен притисок од администрацијата на Трамп да го намалат својот број.
Белата куќа минатата недела соопшти дека започнала значителни отпуштања низ целата влада на САД, бидејќи Трамп ја исполнил заканата за намалување на федералната работна сила за време на затворањето на владата, кое сега е во 15-тиот ден. Со наредба од вчера, Трамп го продолжи постојното замрзнување на вработувањето нови федерални работници, со исклучоци за воен персонал и лица назначени на политички позиции.
Според судската постапка поднесена во вторникот од страна на администрацијата, околу 4.100 работници во осум агенции се известени дека се отпуштаат.
Одлуката на Илстон дојде кратко откако директорот за буџет на Белата куќа, Расел Воут, изјави во емисијата „Шоуто на Чарли Кирк“ дека повеќе од 10.000 федерални работници би можеле да ги изгубат своите работни места поради затворањето.
Илстон на сослушувањето цитираше низа јавни изјави од Трамп и Воут за кои рече дека покажуваат експлицитни политички мотивации за отпуштањата, како што е изјавата на Трамп дека намалувањата ќе бидат насочени кон демократските агенции.
„Не можете да го правите тоа во нација со закони. И ние имаме закони тука, а работите што се артикулираат тука не се во рамките на законот“, рече Илстон, назначена од поранешниот демократски претседател Бил Клинтон.
„Демократија напред“, правна група што ги претставува синдикатите, рече дека Илстон јасно стави до знаење дека таргетирањето на федералните работници од страна на претседателот е незаконско.
„Нашите државни службеници ја работат работата на луѓето, а играњето игри со нивните средства за живот е сурово и незаконско и претставува закана за сите во нашата нација“, изјави Скај Периман, претседател и извршен директор на групата.

Илстон ѝ наложи на администрацијата до петок да достави извештај за сите реални или непосредни отпуштања и да ги наведе чекорите што агенциите ги преземаат за да се усогласат со нејзината пресуда.
Адвокатката од Министерството за правда на САД, Елизабет Хеџис, на сослушувањето рече дека не е подготвена да одговори на загриженоста на Илстон за легалноста на отпуштањата. Наместо тоа, таа тврдеше дека синдикатите мора да ги достават своите барања до федерален одбор за труд пред да можат да тужат за нив на суд.
Илстон не се согласи и го прекори Министерството за правда за одбивањето да заземе став за правните барања на синдикатите.
„Секирата паѓа врз главите на вработените низ целата нација, а вие дури и не сте подготвени да се осврнете дали тоа е легално“, рече таа.

