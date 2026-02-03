Федерален судија ја блокираше администрацијата на Трамп да ги повлече законските заштити за Хаиќаните запишани во програмата за привремен заштитен статус, давајќи им во последен момент одложување на 350.000 имигранти кои требаше да ја изгубат својата заштита од депортација, пренесува Си-Би-Ес Њуз.

Судијката на американскиот окружен суд, Ана Рејес, на неодредено време го паузираше планираното прекинување на програмата TPS на Хаити, експлицитно забранувајќи ѝ на федералната влада да го поништи правниот статус и работните дозволи на активните запишани и да ги апси и депортира.

Во мислењето што го придружуваше нејзиниот налог, Рејес издаде силна критика на одлуката на министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем да ја прекине политиката TPS за Хаиќаните.

Рејес заклучи дека одлуката на Ноем била „произволна и каприциозна“ и е во спротивност со Законот за административни постапки, пишувајќи дека не успеала целосно да ги земе предвид „огромните докази за постојната опасност“ во Хаити погоден од криза, кој сè уште е погоден од политичка нестабилност, насилство меѓу бандите и широко распространета сиромаштија.

Рејес, исто така, откри дека одлуката на Ноем „делумно“ е вкоренета во „расна нетрпеливост“, наведувајќи ги потценувачките забелешки што секретарката и претседателот Трамп ги дадоа за Хаити и имигрантите.

„Кристи Ноем има право според Првиот амандман да ги нарекува имигрантите убијци, пијавици, зависници од права и со кое било друго несоодветно име што го сака“, напиша Рејес. „Сепак, секретарката Ноем е ограничена и од нашиот Устав и од APA верно да ги примени фактите во законот при спроведувањето на програмата TPS. Досегашните записи покажуваат дека таа сè уште не го сторила тоа.“

Во изјава, портпаролката на Министерството за внатрешна безбедност, Триша Меклафлин, сугерираше дека администрацијата на Трамп ќе побара од Врховниот суд да интервенира во случајот.

„Врховен суде, еве нè“, рече таа. „Ова е беззаконски активизам за кој ќе бидеме оправдани.“

„ТПС на Хаити беше доделена по земјотресот што се случи пред повеќе од 15 години, никогаш не беше наменета да биде де факто програма за амнестија, но така ја користеа претходните администрации со децении“, додаде Меклафлин.

TPS беше создаден од Конгресот во 1990 година. Оттогаш, демократските и републиканските администрации ја користеа политиката за да обезбедат привремено законско засолниште на странци од земји кои се соочуваат со вооружен конфликт, еколошка катастрофа или друга вонредна состојба што го прави нивното враќање небезбедно.

Администрацијата на Трамп презеде чекори за укинување на повеќето програми TPS, зголемувајќи го спектарот на депортација за стотици илјади имигранти од Авганистан, Камерун, Етиопија, Хондурас, Мјанмар, Непал, Никарагва, Сомалија, Јужен Судан, Сирија и Венецуела.

Администрацијата на Трамп тврди дека овие програми привлекуваат нелегална имиграција и дека биле злоупотребени и продолжени предолго од страна на демократските администрации.