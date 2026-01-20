Осомничениот судија Ѓ.Р. од Неготино, во чиј дом на родителите беа прнајдени 35.000 евра, ги криел парите зад кујнски плочки, соопшти денеска МВР.

„При претресот во кујнската просторија на првиот кат, забележани се сомнителни градежни активности – делумна корекција на ѕидните плочки. При отстранување на една од плочките, во ѕидот е пронајдена дупка во која биле скриени алуминиумски ролни во форма на цилиндри, спакувани во 13 поединечни пакувања. Внатре се откриени вкупно 835 банкноти, 610 од по 500 евра и 225 од по 200 евра или околу 350.000 евра“, наведено е во соопштението од МВР.

Единицата за корупција при Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал поднесе кривична пријава против судијата Ѓ.Р. (53) од Апелациониот суд Скопје, поради основано сомнение за „противправно стекнување и прикривање имот“ и „перење пари и други приноси од казниво дело“.

Според пријавата, судијата во периодот од 10 февруари 2020 до денеска, дал лажни податоци за својот имот и имотот на своето семејство, при што вредноста на имотот значително ги надминувала неговите законски приходи.

„На 18 јануари, врз основа на наредба од судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје и во координација со јавен обвинител, извршен е претрес во домот на родителите на осомничениот во Неготино. При претресот во кујнската просторија на првиот кат, забележани се сомнителни градежни активности. Јавното обвинителство најавува продолжување на истрагата и преземање на сите законски мерки за утврдување на потеклото на средствата и одговорноста на осомничениот“, се додава во соопштението.

Денеска, на осомничениот судија од Неготино, јавен обвинител побара да му биде определена мерка куќен притвор. Како што информираа во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК), предметен јавен обвинител го сослушал осомничениот судија и му ги предочил прибраните докази врз основа на кои се темели основаното сомневање дека ги сторил делата што му се ставаат на товар.

„Ценејќи ги објективните услови што е потребно да бидат исполнети за определување на мерка за обезбедување присуство, како и субјективните што истата ја оправдуваат, на судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје јавниот обвинител му достави предлог за определување мерка куќен притвор“, информираа во Обвинителството.