Судија пресуди дека администрацијата на Трамп незаконски го прекинале финансирањето на Харвард

Универзитетот Харвард извојува клучна правна победа во судирот со администрацијата на Трамп, кога федерален судија изјави дека владата го прекршила законот со замрзнување на милијарди долари од истражувачки фондови во име на сузбивање на антисемитизмот, пренесува Њујорк Тајмс.

Пресудата можеби не е последен збор за ова прашање, но одлуката на судијката Алисон Д. Бароуз од Окружниот суд на САД во Бостон беше привремено отфрлање на кампањата на администрацијата на Трамп за преобразба на елитното високо образование со сила.

Случајот на Харвард се фокусираше на финансирањето на истражувањата, а универзитетот тврдеше дека администрацијата го компромитирала својот Прв амандман и правата за правична постапка кога се обидела да ги одземе. Одлуката на судијата би можела да му даде на Харвард нова моќ во разговорите за спогодба со Белата куќа.

Иако пресудата беше пресвртница за Харвард, единствениот универзитет што тужеше за нападот на администрацијата врз финансирањето на истражувањата, претседателот Трамп вети дека ќе се жали на секоја одлука што е против него. Неговата администрација помина месеци обидувајќи се да изврши притисок врз Харвард на начини надвор од парите за истражување, и иако пресудата на судијката Бароуз можеби нема да стави крај на таа кампања, нејзиното мислење беше охрабрувачки прекор.

„Мора да се бориме против антисемитизмот, но подеднакво треба да ги заштитиме нашите права, вклучително и нашето право на слобода на говор, и ниту една цел не треба ниту треба да се жртвува на олтарот на другата“, напиша судијката Бароуз во пресуда од 84 страници. „Харвард во моментов, дури и ако со задоцнување, презема чекори што треба да ги преземе за борба против антисемитизмот и се чини дека е подготвен да направи уште повеќе доколку е потребно.“

Таа додаде: „Сега е работа на судовите слично да се засилат, да дејствуваат за да ја заштитат академската слобода и слободата на говорот како што бара Уставот, и да обезбедат дека важните истражувања не се неправилно подложени на произволни и процедурално немоќни прекини на грантови, дури и ако тоа ризикува гнев на влада посветена на нејзината агенда без оглед на цената.“

Како дел од одлуката, судијката Бароуз рече дека администрацијата на Трамп не може да издаде нови блокади на федералното финансирање на истражувањата на Харвард „како одмазда за остварувањето на неговите права од Првиот амандман или врз основа на какви било наводни причини за дискриминација без почитување на условите“ од законот за граѓански права.

Белата куќа ја осуди пресудата.

„За секој фер набљудувач, јасно е дека Универзитетот Харвард не успеа да ги заштити своите студенти од вознемирување и дозволи дискриминацијата да го мачи нивниот кампус со години“, рече Лиз Хјустон, портпаролка на Белата куќа. „Харвард нема уставно право на парите на даночните обврзници и останува неподобен за грантови во иднина“.

Таа додаде дека владата ќе „поднесе жалба на оваа скандалозна одлука и ние сме уверени дека на крајот ќе победиме во нашите напори да го повикаме Харвард на одговорност“.

Неколку часа по изјавата на Белата куќа, претседателот на Харвард, Алан М. Гарбер, изјави дека универзитетот „ќе продолжи да ги проценува импликациите од мислењето, да ги следи понатамошните правни случувања и да биде свесен за променливиот пејзаж во кој се стремиме да ја исполниме нашата мисија“.

Но, рече тој, пресудата на судијата Бароуз „ги потврдува Првиот амандман на Харвард и процедуралните права и ги потврдува нашите аргументи во одбрана на академската слобода на универзитетот, критичкото научно истражување и основните принципи на американското високо образование“.

Одлуката на судијата Бароуз дојде на вториот ден од предавањата за новата академска година и откако и владата и универзитетот ја замолија да донесе она што е познато како сумарна пресуда – пресуда за тврдењата во случајот без судење. Таа во голема мера пресуди за Харвард, потпирајќи се на обемни поднесоци, избрана група докази и усни аргументи во нејзината судница во Бостон на 21 јули за да донесе одлука.

Харвард го покрена случајот во април, откако администрацијата на Трамп инсистираше дека најстариот универзитет во земјата станал извор на нетрпеливост. На 11 април, му испрати писмо на факултетот во кое се обидува да го услови пристапот на Харвард до федералните средства за истражување со согласност за низа барања.

Тие услови вклучуваа ревизии, воспоставување политики за прием и вработување „базирани на заслуги“, затворање на програмите за разновидност, еднаквост и вклучување и испитување на „програмите и одделите кои најмногу го поттикнуваат антисемитското вознемирување или одразуваат идеолошко заробување“.

Харвард одби на 14 април. Администрацијата потраја само неколку часа за да објави дека ќе започне со прекинување на финансирањето на кое Харвард, како и другите истакнати универзитети, долго време се потпираше за плаќање на истражувања. Универзитетот поднесе тужба една недела подоцна, обвинувајќи ја владата дека ги игнорира своите заштити од Првиот амандман и брзо се пробива низ мноштвото закони и прописи што регулираат како може да се одземе федералното финансирање.

„Севкупно, компромисот што му беше даден на Харвард беше јасен: Дозволете ѝ на владата да ги микроменаџира вашите ставови и вашата академска институција или да ја загрози вашата способност да се стремите кон медицински откритија, научни откритија и иновативни решенија“, напишаа адвокатите на Харвард во судска постапка во јуни.

Тие додадоа дека „обидот на администрацијата да го принуди и контролира Харвард, базиран на содржина и гледишта, е очигледно неуставен“.

Администрацијата на Трамп инсистираше дека има овластување да откажува грантови и договори, бидејќи, според неа, Харвард не направил доволно за да се спротивстави на она што го сметаше за раширен антисемитизам на кампусот. Федералните истражувачки средства, тврди Министерството за правда во едно од своите поднесоци до судијата Бароуз, „не се добротворни бакшиши“.

„Наместо тоа, федералната влада доделува средства на универзитетите преку договори што вклучуваат експлицитни услови“, напиша Министерството за правда, додавајќи: „Доколку не ги исполнат овие услови, грантовите се предмет на откажување“.

Но, администрацијата, исто така, се надеваше дека судијата Бароуз воопшто нема да донесе голема пресуда. Нејзините адвокати тврдеа дека законот од 1887 година значи дека тужбата, која Министерството за правда ја опиша како договорно прашање, треба да се разгледа од специјализиран суд во Вашингтон.

Неодамна, го повика судијата да ги разгледа импликациите од одлуката на Врховниот суд од август во друг случај. Во тој случај, кој исто така се однесуваше на федерални грантови, судот пресуди дека оспорувањата за индивидуалните отпуштања треба да се поднесат во Судот за федерални барања. Но, тоа беше збунувачка пресуда што остави отворена врата за оспорувања на политиките во федералните окружни судови.

Судијката Бароуз ја потврди одлуката на Врховниот суд во среда и рече дека „се труди“ да ја следи, но во голема мера ја потврди надлежноста на сопствениот суд.