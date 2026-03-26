Судија нареди апсење на поранешниот гувернер на Кентаки, Мет Бевин, откако утврди дека не го почитувал судот. Одлуката беше донесена на рочиште оваа недела во Луивил, Кентаки, неколку дена пред судењето на кое треба да се утврди дали Бевин му должи алиментација на својот отуѓен син, Џона Бевин, пренесува Њујорк Тајмс.

Судијката Анџела Џ. Џонсон од Семејниот суд на округот Џеферсон утврдила дека поранешниот гувернер повеќепати ги игнорирал наредбите да достави финансиски документи и му изрекла казна од 60 дена затвор во окружниот затвор или да ги предаде документите што ги барал судот.

Бевин, кој во тој момент не бил во градот, се појавил на рочиштето во вторник преку видеоконференција. Неговиот адвокат Џеси Мад не одговорил на барањето за коментар во средата.

Откако судијката соопштила дека ќе нареди апсење на Бевин, тој поднел барање за нејзино изземање, тврдејќи дека таа го тера Бевин да „скока низ фигуративни обрачи“ што не им се поставуваат на други странки во постапка, „исклучиво затоа што тој е поранешен гувернер на Кентаки“.

Наредбата прв ја објави медиумот „Кентаки Лантерн“.

Бевин стана гувернер во 2015 година како борбен бизнисмен без претходно искуство на избрана функција, а неговата комбинација од богатство и дрскост често предизвикуваше споредби со Доналд Трамп. Како конзервативен републиканец, Бевин ги прифаќаше ваквите карактеризации, иако неговиот насилен стил најверојатно придонесе за неговиот изборен пораз во 2019 година. Таа година ја загуби трката за реизбор од демократот Енди Бешир, кој сега е во својот втор мандат како гувернер. Таткото на Бешир бил гувернер пред Бевин.

За разлика од Трамп, Бевин верата и семејството ги направи централен дел од својата политичка порака, ветувајќи дека ќе го реформира системот за згрижување деца во државата со фокус на „она што е најдобро за детето“. Во кампањата често се појавуваше со своите девет деца, меѓу кои и четири што тој и сопругата ги посвоиле од Етиопија.

Едно од тие деца бил Џона Бевин, кого Бевинови го посвоиле кога имал околу пет години. Според судските записи, тој тешко се приспособувал на новиот дом, имал проблеми на училиште и честопати западнувал во неволји и надвор од него. Кога имал околу 13 години, Бевинови го испратиле во првата од низата младински резиденцијални установи надвор од Кентаки, од кои неколку подоцна беа предмет на истраги поради наводи за злоупотреба.

Тој се враќал дома на кратки престои, а наесен 2023 година бил уапсен откако наводно нападнал членови на потесното семејство, се наведува во судските документи. Неколку недели подоцна, Џона бил испратен во училиште во Јамајка, каде условите биле толку лоши што властите подоцна обвиниле повеќе вработени за злоупотреба и занемарување. Џона бил меѓу неколкуте момчиња што биле извлечени од установата од страна на јамајканските служби за детска заштита, а останал под нивна грижа со недели кога никој не дошол да го земе.

Тврдејќи дека бил малтретиран и дека неговите посвоители се обиделе да го вратат во Етиопија „за да исчезнам“, Џона Бевин подоцна побарал и добил заштитни мерки со кои на Бевинови им било забрането да стапат во контакт со него.

Сега, на 19 години, тој живее со едно семејство во Јута, изјавила една од неговите адвокатки, Мелина Хетиарачи. Но, како што навел во изјава, му било „исклучително тешко да најде и задржи работа поради моите околности и ограничената подготовка за пазарот на трудот“.

Во 2023 година, тогашната сопруга на Бевин, Глена Бевин, поднела барање за развод, а двајцата минатата година постигнале спогодба. Но пред судот да ја одобри спогодбата, Џона поднел барање да се вклучи во постапката, тврдејќи дека му следува алиментација.

Во моментот на разводот, Џона сè уште бил малолетен и затоа имал право на издршка во месеците по поднесувањето на барањето, изјавила Хетиарачи.

Судијката за овој петок закажала судење за прашањето за алиментацијата на Џона. Но неговите адвокати изјавиле дека им се потребни детали за финансиите на Бевинови пред да одат на судење и дека Бевинови не ги доставуваат тие документи.

„Не можеме да се подготвиме за судење и не можеме да водиме никакви преговори за спогодба без тие документи“, рече Хетиарачи.

Бевинови тврделе дека нивните финансии треба да останат приватни „со оглед на историските скриени мотиви и лошите намери на медиумите и други надворешни извори во однос на нашето семејство“.

Сепак, претходно овој месец, откако судијката одредила рок, г-ѓа Бевин им доставила на адвокатите на Џона Бевин документи што вклучувале голем дел од документацијата што ја барале од неа.

Неколку дена подоцна, Бевин доставил документи, но тие биле силно редактирани и без придружна документација. Во поднесокот тој навел дека вложил „обемни напори“ да ја исполни судската наредба, но дека било тешко за кратко време да обезбеди документација за своите приходи, бидејќи тие „главно произлегуваат од документи што или сè уште не се достапни или не се лесно пристапни“.

Според „Кентаки Лантерн“, Бевин ѝ рекол на судијката дека поседува имот во вредност од 9 милиони долари, 3,6 милиони долари во разни хартии од вредност и 1,8 милиони долари во пензиски фондови. Хетиарачи изјавила дека тој дал многу малку информации за тие имоти или за евентуалните продажби поврзани со нив.

Во барањето Бевин да биде прогласен за виновен за непочитување на судот, Џона Бевин навел дека верува оти неговиот татко одолговлекува за да го натера или да се откаже од случајот, бидејќи повеќе не може да си ги дозволи адвокатите — кои работат без надомест веќе една година — или „да се спогодам за практично ништо, затоа што не можам бесконечно да живеам од добрата волја на другите“.