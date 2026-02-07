Федерален судија во Њујорк пресуди дека администрацијата на Трамп мора да одмрзне повеќе од 16 милијарди долари наменети за голем инфраструктурен проект во Њујорк и да дозволи изградбата да продолжи, велејќи дека јавниот интерес ќе биде „засегнат од доцнењето“, пренесува Си-Ен-Ен.

Привремената забрана издадена од окружната судијка на САД, Жанет Варгас, во Јужниот округ на Њујорк доаѓа откако претседателот Доналд Трамп го задржа финансирањето наменето за долго планираниот проект што ги поврзува Њујорк и Њу Џерси преку нов железнички тунел под реката Хадсон.

Варгас во судскиот поднесок наведе дека државите Њујорк и Њу Џерси ќе „претрпат непоправлива штета“ ако администрацијата на Трамп продолжи да го задржува финансирањето за проектот.

„Тужителите соодветно покажаа дека јавниот интерес ќе биде засегнат од доцнењето во критичниот инфраструктурен проект“, напиша таа.

Си-Ен-Ен претходно објави дека Трамп му рекол на лидерот на малцинството во Сенатот, Чак Шумер, минатиот месец дека е подготвен да го повлече замрзнувањето на финансирањето под услов Шумер да се согласи да ги преименува станицата Пен во Њујорк и Меѓународниот аеродром Далес во Вашингтон по Трамп.

Претседателот им рече на новинарите на авионот „Ер Форс Уан“ во петокот вечерта дека идејата на Шумер била да ја преименува станицата Пен во „станица Трамп“.

Шумер веднаш го отфрли тврдењето на Трамп и го обвини дека лаже за деталите од нивниот разговор.

„Апсолутна лага. Тој го знае тоа. Сите го знаат тоа. Само еден човек може да го рестартира проектот и тој може да го рестартира со тропкање на прстите“, напиша Шумер на X.

Комисијата задолжена за проектот за тунелот претходно предупреди дека наскоро ќе мора да ја прекине работата на проектот и да отпушти околу 1.000 работници ако администрацијата на Трамп не ги ослободи потребните средства.

Главната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, која ја тужеше администрацијата на Трамп претходно овој месец, ја прослави пресудата како „критична победа за работниците и патниците во Њујорк и Њу Џерси“.

„Благодарен сум што судот реагираше брзо за да го блокира ова бесмислено замрзнување на финансирањето, кое се закануваше да го попречи проектот од кој зависи целиот наш регион. Проектот за тунелот Хадсон е еден од најважните инфраструктурни проекти во земјата и ние ќе продолжиме да се бориме за да обезбедиме изградбата да продолжи без непотребно федерално мешање“, рече Џејмс во соопштението.