Мете Фредериксен изјави дека Данска е во „судбоносен момент“ поради заканите на Доналд Трамп дека ќе го преземе Гренланд, обвинувајќи ги САД дека потенцијално ќе му го свртат грбот на НАТО, пренесува Гардијан.

Зборувајќи на дебатата на партиските лидери на политички митинг во неделата, данската премиерка рече дека нејзината земја е „на раскрсница“.

Нејзините коментари дојдоа пред клучната недела во сè позатегнатите односи меѓу Данска, Гренланд и САД, во која министрите за надворешни работи на Данска и Гренланд, Ларс Леке Расмусен и Вивијан Мотцфелд, треба да се сретнат со американскиот државен секретар, Марко Рубио.

„Ние сме на раскрсница, а ова е судбоносен момент“, рече Фредериксен. „Она што е во прашање е поголемо од она што окото може да го види, бидејќи ако она што го доживуваме од Американците е дека тие всушност му го свртуваат грбот на западната алијанса, дека му го свртуваат грбот на нашата соработка во НАТО со заканување на сојузник, што не сме го доживеале досега, тогаш сè ќе престане.“

Во петокот, Трамп рече дека САД ќе преземат акција во врска со Гренланд „без разлика дали им се допаѓа или не“. Тој рече: „Ќе направиме нешто со Гренланд, или на добриот или на потешкиот начин“. Неговата администрација постојано одбиваше да ја исклучи употребата на воена сила – и покрај тоа што Данска и Гренланд се сојузници во НАТО.

Гренландскиот премиер, Јенс-Фредерик Нилсен, заедно со лидерите на четирите други политички партии во земјата, одговори со објавување на заедничка изјава во која се вели: „Не сакаме да бидеме Американци, не сакаме да бидеме Данци, сакаме да бидеме Гренландци. Иднината на Гренланд мора да ја одлучат Гренландците.“

На домашната политичка дебата во Ниборг, Фредериксен рече дека иако го видела Трамп оттогаш, не разговарала за Гренланд со него од телефонскиот повик пред една година. Данска, рече таа, „прави сè што може за да преовлада нашата позиција во американската реалност“, но дека мора да „застане цврсто“ по прашањето на Гренланд.

Таа рече: „Во наше време, ќе има многу неуспеси каде што можете да изберете само помеѓу она што е правилно и погрешно, а ова е еден од нив.“

Опишувајќи ја моменталната ситуација меѓу долгогодишните сојузници како „конфликт околу Гренланд“, таа рече: „Добивме огромна поддршка од земјите во НАТО.“

Во меѓувреме, на националната конференција за народ и одбрана во Селен, северозападна Шведска, шведскиот премиер, Улф Кристерсон, се изјасни во поддршка на соседна Данска.

САД, рече тој, треба да ѝ се заблагодарат на Данска за нејзината долгогодишна лојалност, наместо да упатуваат „заканувачка реторика“ против Данска и Гренланд. Тој, исто така, го осуди нападот на САД врз Венецуела, велејќи дека тоа го крши меѓународното право и „ризикува да охрабри повеќе земји да дејствуваат слично“.

Шведска во неделата објави дека ќе инвестира околу 15 милијарди шведски круни (1,21 милијарди фунти) во територијални капацитети за воздушна одбрана. „Светот што го познаваме продолжува да се потресува“, рече Кристерсон. „Сфатете го сериозно, но не паничете. Не треба да се плашиме, но треба да бидеме подготвени“.