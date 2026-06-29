Повеќе од 80% од лицата под 16 години во Австралија изјавиле дека сè уште користат социјални медиуми три месеци откако стапи на сила законската регулатива што им забранува нивно користење, покажува истражувањето.

Австралија е првата земја што ги забрани социјалните медиуми за деца. Од декември 2025 година, на лицата под 16 години им е забрането да имаат сметки на многу платформи на социјални медиуми, вклучувајќи ги ТикТок, Икс, Фејсбук, Инстаграм, Јутјуб и Снепчет.

Но, опсервациска студија на 408 лица на возраст од 12 до 17 години од страна на Универзитетот во Њукасл во земјата заклучи дека законодавството за минимална возраст за социјални медиуми во Австралија резултирало со „ограничена имплементација, нецелосно почитување и значително заобиколување на ограничувањата на социјалните медиуми“.

„Севкупно, пронајдовме недоволно докази за да заклучиме дека изложеноста на актот [на парламентот] имала какви било рани суштински ефекти врз користењето на социјалните медиуми кај адолесцентите на возраст под 16 години“, додадоа авторите.

Наодите имаат импликации за растечкиот број земји во процес на воведување на сопствени забрани. Предложената забрана за социјални медиуми на Велика Британија, која треба да стапи на сила во 2027 година, ќе им го блокира пристапот на лицата под 16 години до Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, X и Facebook и од пренос во живо или комуникација со странци на веб-страници за игри како што е Roblox.

Но, експертите и активистите велат дека истражувањето, објавено во BMJ, покажува дека забраната на социјалните медиуми не е доволна за да се спречат децата да пристапуваат до штетна содржина преку интернет и дека е „потребна поубедлива стратегија“.

Австралиската студија откри минимално намалување на дневната употреба на социјалните медиуми три месеци по забраната. Главен фактор за континуираното користење на забранетите социјални платформи од страна на тинејџерите биле несоодветните проверки за проверка на возраста. Околу 85% од тинејџерите рекле дека сè уште користат социјални медиуми три месеци по забраната, при што повеќе од половина ги користат своите сметки.

Иако две третини од тинејџерите во студијата рекле дека морале да поминат проверки за проверка на возраста, само 5% од децата на возраст од 12 до 13 години и 11% од децата на возраст од 14 до 15 години морале да обезбедат фотографија од службена лична карта. Двете најчести проверки биле прашување на тинејџерите за нивната возраст и прикачување селфи.

Значително малцинство од учесниците рекле дека активно ги заобиколувале ограничувањата за возраста. Околу 15% од анкетираните деца на возраст од 12 до 13 години и 19% од анкетираните деца на возраст од 14 до 15 години рекле дека користеле лажна сметка, додека околу 3% рекле дека користеле VPN.

Студијата заклучила дека австралиската забрана за социјални медиуми може да биде поефикасна во спречувањето или одложувањето на пристапот до социјалните медиуми кај деца под осум години, отколку ограничувањето на пристапот на адолесцентите кои веќе ги користат.

Австралија планира да ги подобри законите што им забрануваат на децата пристап до социјалните мрежи

Австралиската влада планира да ги зајакне законите што им забрануваат на децата помлади од 16 години пристап до платформите на социјалните медиуми, изјави премиерот Ентони Албанезе.

Набљудувачите во петокот изјавија дека владата реагирала на доказите дека забраната за мали деца кои имаат сметки на платформи како што се Фејсбук, Инстаграм и Јутјуб не успеала откако стапила во сила на 10 декември минатата година. Австралија беше првата земја во светот што донесе закон со кој ги држи младите подалеку од социјалните медиуми, но и други оттогаш го следеа тоа.

Албанезе во четвртокот изјави пред Парламентот дека владата разгледува опции за зајакнување на забраната.

„Работиме на тоа како приоритет бидејќи ова е нешто со кое другите генерации не морале да се справуваат, поради што е комплексно“, изјави Албанезе во Парламентот.

Тој во петокот изјави за Австралиската радиодифузна корпорација дека владата прашува „дали законите се што е можно построги?“ и дали комесарката за е-безбедност Џули Инман Грант, австралиски надзорник за онлајн безбедност, „има секаква моќ на располагање?“