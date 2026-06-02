Лошиот сон може да биде една од причините за сè поголемиот број случаи на рак кај лица помлади од 50 години, покажуваат две големи истражувања, пренесува Гардијан.

Во последните три децении бројот на помлади луѓе кај кои е дијагностициран рак пораснал за речиси 80 отсто. На глобално ниво, бројот на случаи на т.н. рак со рана појава се зголемил од 1,82 милиони во 1990 година на 3,26 милиони во 2019 година, додека смртноста од рак кај лица во 40-тите, 30-тите години или помлади пораснала за 27 отсто.

Научниците сè уште се обидуваат да ги утврдат причините за овој тренд. Сепак, истражувања презентирани на годишниот конгрес на Aмериканското здружение за онкологија во Чикаго, најголемата светска конференција за рак, укажуваат дека нарушените навики за спиење кај младите би можеле да бидат еден од факторите.

Двете студии, предводени од „Ем-Ди Андерсон“ Ценатр за лекување рак во Тексас, анализирале здравствени податоци од повеќе од 18 милиони Американци на возраст од 18 до 50 години.

Истражувачите откриле дека лицата со проблеми со спиењето имаат поголема веројатност да развијат рак на дебелото црево, дојка, матка или јајници пред 50-годишна возраст. Во некои случаи, кај лицата помлади од 50 години со несоница ризикот од појава на рак во следните пет години бил и до трипати поголем.

„Овие наоди сугерираат дека нарушувањата на сонот може да претставуваат значаен и потенцијално променлив фактор на ризик за појава на рак кај помладите лица и заслужуваат дополнително истражување“, наведуваат авторите.

Утврдувањето на причините за растечкиот број случаи на рак кај помладите возрасни лица станува сè поголем глобален здравствен приоритет. Според истражување објавено во списанието Би-Ем-Џи Окологија, повеќе од еден милион лица помлади од 50 години умираат од рак секоја година.

Експертите кои не биле вклучени во студиите ги поздравија резултатите, но нагласија дека се потребни дополнителни истражувања за подобро да се разбере врската меѓу несоницата и раната појава на рак.

Клер Кафлан од Здружението за рак на дебелото црево во Обединетото Кралство истакна дека ракот на дебелото црево и понатаму е почест кај лицата над 50 години, но дека во светот има сè повеќе докази за пораст на случаите кај помладите генерации.

„Сè уште не знаеме точно зошто се случува тоа, но истражувачите сметаат дека улога имаат генетските и животните фактори. Заклучокот дека несоницата може да биде потенцијален ризик-фактор за рана појава на колоректален карцином би можел да помогне во разбирањето на овој тренд“, рече таа.

Доктор Дејвид Гарли, директор на Клиниката за подобар сон во Бристол, предупреди дека студиите покажуваат поврзаност, но не и директен доказ дека лошиот сон предизвикува рак.

Според него, можно е дел од ризикот да произлегува од физиолошките последици на недоволниот сон, но и од нездравите навики што често го придружуваат, како прекумерно консумирање алкохол, дебелина, недоволна физичка активност и пушење.

Тој додава дека сонот има важна улога во обновувањето на имунолошкиот систем, а научниците сè повеќе ја истражуваат врската меѓу одредени инфекции и развојот на рак.

„Ако имунолошкиот систем е ослабен, логично е да се претпостави дека ризикот од некои видови рак може да се зголеми. Но можно е и обратното, ракот, дури и пред да биде откриен, да предизвикува промени во сонот“, објаснува Гарли.

Меган Винтер од Британскиот центар за истражување на ракот нагласи дека резултатите се интересни, но дека се потребни подолгорочни истражувања пред да може да се донесат цврсти заклучоци.

Во меѓувреме, експертите потсетуваат дека ризикот од рак може да се намали со избегнување пушење, одржување здрава телесна тежина и заштита од прекумерно изложување на сонце.