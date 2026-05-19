Во Собранието во тек е постапка за носење измени и дополнувања на Законот за студентски стандард. Предлог-законот бил поднесен на 14 мај годинава од група пратеници, но клучно е тоа што законот ќе се носи по скратена постапка, информираат од студентската платформа Студентарија

Скратената постапка означува дека законот се носи без подолга јавна расправа и повеќекратни читања во собраниските комисии, за разлика од редовната процедура.

„Иако предложените измени не претставуваат целосна реформа на студентскиот стандард, сепак носат неколку конктретни промени кои директно би влијаеле врз студентскиот живот, особено во делот на студентските домови, партиципацијата што ја плаќаат студентите и стипендиите“, велат од Студентарија.

Како најзначајно, со измените е предвидено категоризирање на студентските домови во Тип 1 и Тип 2, соопштуваат од Студентарија, нагласувајќи дека Тип 1 се однесува на домовите кои се реконструирани и енергетски ефикасни, додека Тип 2 се однесува на постоечките домови кои ги исполнуваат стандардите, но не биле реконструирани.

„Оваа промена не е само администритативна, туку дирекно ќе влијае врз тоа колку плаќаат студентите“ изјавија од Студентарија.

Според предложените измени, кај домовите од Тип 1, Министерството за образование и наука ќе покрива до 40 отсто од сумата за сместување и исхрана, а преостанатото ќе го плаќа студентот, додека кај домовите од Тип 2, МОН ќе покрива како и досега, до 50 отсто.

Од Студентарија наведуваат дека со овие измени, студените сместени во реновираните домови би плаќале поскапо од оние во нереновирани.

„На пример, со оглед на тоа што Студентскиот дом „Гоце Делчев“ во Скопје е реновиран и би спаѓал во Тип 1, според предложените измени студентите таму наместо досегашното учество би покривале поглолем дел од вкупната цена за сместување и храна. Истото би важело и за студентските домови „Кузман Јосифовски Питу“ и „Стив Наумов“, кои се во процес на реновирање и треба да бидат во употреба од следната акдемска година“, посочуваат од Студентарија.

Од таму потсетуваат дека реконстукцијата на студентските домови се одвива со помош на кредити и грантови од европски финансиски институции и се обезбедени десетици милиони евра, при што дел од парите државата треба да ги врати, а дел се неповратни.

Од студентската иницијатива „Студентарија“ информираат дека со новите измени се предвидува промена и во моделот за доделување студентски стипендии, при што ќе се намали уделот на стипендии за студенти од социјална категорија, а ќе се зголеми бројот на стипендии за студиски програми што државата ги смета за стратешки значајни.

Според досегашниот модел, 49 отсто од стипендиите биле наменети за студенти од социјална категорија, 30 отсто за студенти со висок успех, 20 отсто за студенти од природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и медицинските науки, додека 1 отсто биле резервирани за идни наставници.

Со предложените измени, 40 отсто од стипендиите ќе бидат наменети за студенти од социјална категорија, лица со попреченост и ретки болести, 35 отсто за студиски програми од стратешки интерес за државата, а 25 отсто за студенти со значителни академски постигнувања.