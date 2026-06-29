Студентската платформа „Студентарија“ реагира дека студентите сместени во студентскиот дом „Никола Карев“ во Охрид веќе шести ден се без електрична енергија, додека, како што наведуваат, институциите не даваат никакви информации или решение за проблемот.

Според нивните наводи, прекинот на струјата, како што тврдат студентите, повторно е поврзан со неплатени сметки. Тие потсетуваат дека и во февруари годинава домот останал без електрична енергија повеќе од 30 часа, исто така поради неплатени обврски.

„Студентарија“ наведува и дека студентите подолг период се соочуваат со проблеми со топла вода. Како привремено решение, им биле доделени клучеви од само неколку соби во домот каде има бојлери, но поради новиот прекин на струјата, и тие услови сега не се функционални.

„Од пред неколку недели, пак, студентите во „Никола Карев“ – Охрид немаат пристап ниту до топла вода, а како привремено решение добија клучеви од само три соби во домот кои имаат бојлери за да можат да се истушираат. Сега, поради прекинот на електричната енергија, нема вода ниту во тие простории, па студентите останаа и без единственото решение што им беше понудено“, соопштуваат од Студентарија.

Платформата пренесува и реакции на студентите дека храната во домот е со слаб квалитет, при што најчесто за оброци добиваат едноставни намирници како паштета, зденка, леб и конзервирана храна.

Во екот на испитната сесија, дел од студентите, како што наведува „Студентарија“, се принудени да учат со свеќи и да се снаоѓаат без основни инфраструктурни услови. Дополнителен проблем, според нив, е што утре завршува официјалниот период за престој во студентските домови, поради што дел од студентите веќе ги пакуваат своите работи во услови без електрична енергија.

„Апсурдот е уште поголем ако се знае дека утре е последниот ден за престој во студентските домови. Наместо академската година да ја завршат во достоинствени услови, студентите ги пакуваат своите работи во дом без струја, без можност нормално да ги користат основните услови за живот“, стои во соопштението на Студентарија.

„Студентарија“ посочува и дека загрижува отсуството на официјална реакција од надлежните институции, и покрај тоа што проблемот трае повеќе денови. Засега, како што наведуваат, нема соопштение за причините за прекинот ниту информација кога истиот би бил решен.

Студентите порачуваат дека не бараат подобрување над стандардот, туку обезбедување на основни услови за живот – електрична енергија, вода и пристојна исхрана.

„Студентите не бараат луксуз. Бараат струја, вода, пристојна храна и достоинствени услови за живот. Тоа не се привилегии, туку минимум што државата е должна да им го обезбеди“, се вели во соопштението на Студентарија.