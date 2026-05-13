Студенти сместени во Студентски дом „Гоце Делчев“ се жалат на појава на стаорци, немање топла вода и проблеми со функционирањето на лифтовите во објектот, објави Студентарија.мк на социјалните мрежи.

Според студентите, стаорци веќе се појавилe и на повисоките катови од блокот и велат дека со сопствени средства купиле лепак против глувци и го поставиле во собите, во обид самите да се справат со проблемот.

Освен проблемот со стаорците, студентите во блокот Б пријавуваат дека немаат топла вода. Поради тоа, дел од студентите биле принудени да се капат кај пријатели и роднини.

Во меѓувреме касни и исплатата на осмата рата од државните студентски стипендии.