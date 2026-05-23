Српските студенти во блокада за утре најавија протест во Белград под мотото „Ти и јас, Славија“. Студентите ќе го повторат своето клучно барање до властите, распишување вонредни парламентарни избори и ќе најават некои понатамошни чекори.

Местото на одржување на собирот во сабота ќе биде плоштадот Славија во Белград каде што се одржа огромен протест минатиот март. Тој протест заврши со ненадејно нарушување за кое експертите подоцна рекоа – а владата негираше – дека вклучувало употреба на звучно оружје против мирни демонстранти.

„Се надеваме дека многу луѓе ќе дојдат и ќе го поминат денот со нас, а потоа ќе продолжат да ги поддржуваат студентите бидејќи се подготвуваме за изборите“, изјави за Асошиејтед Прес претставничка на студентите, Исидора Јовановиќ.

Полицијата на плоштадот во вторник ги одвои лојалистите на Вучиќ од студентите кои ги печатеа своите слогани „Студентите победуваат“. Неколку дена претходно, еден постар маж беше повреден кога возач проби сообраќајна блокада во центарот на Белград.

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, доцна синоќа објави дека изборите ќе се одржат во периодот „од крајот на септември до средината на ноември“, повторно повикувајќи ги „блокадерите“ на дијалог.