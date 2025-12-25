Сите студенти кои користат бесплатен студенстски билет за транспорт со автобусите на Јавното сообраќајни претпријатие Скопје, можат на сите билетарници да го заверат билетот за да им важи и во 2026 година. Како што информираат од ЈСП, заверките почнуваат од денеска и ќе се вршат во било кој центар за персонализација.

„Потребно е лично присуство на студентот кој треба да достави потврда за редовен студент издадена од акредитирана високообразовна установа, оригинал индекс со запишан зимски семестар и лична карта на увид. На студентите/бруцоши од студентската 2025/2026 година, билетот автоматски им важи и за

наредната календарска година“, се вели во соопштението од ЈСП.