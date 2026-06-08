Студентската платформа „Студентарија“ реагираше по повод, како што наведуваат, неоснованото укинување на студентскиот оброк на стотици студенти во текот на овој месец.

Најголемиот дел, студираат на Факултетот за безбедност при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, а како причина за укинувањето на оброкот, од МОН било наведено дека станува збор за студенти кои не се редовни и покрај тоа што тие го исполнуваат критериумот.

„Студентарија“ информира дека проблемот со прекинот на студентскиот оброк за дел од студентите се должи на недоставување навремено ажурирани податоци за редовните студенти од страна на факултетите до Министерството за образование и наука.

Според нив, станува збор за редовна месечна обврска на високообразовните установи. Поради овој пропуст, како што наведуваат, на погодените студенти автоматски им е укинато правото на субвенциониран студентски оброк.

Како што велат од „Студентарија“, загрижувачки е дека, и покрај тоа што факултетите подоцна доставиле ажурирани списоци со студенти кои ги исполнуваат условите, Министерството за образование и наука не прифаќа корекција на податоците за тековниот месец. Оттаму посочуваат дека студентите на тој начин остануваат без финансиски средства што, како што велат, законски им припаѓаат, и тоа без никаква нивна вина за настанатата ситуација.

„На секој од засегнатите студенти овој месец му се одземени по 3.640 денари (26 дена по 140 денари) – средства кои за многу од нив претставуваат значајна поддршка за покривање на секојдневните трошоци за исхрана“, се вели во соопштението на „Студентарија“ на социјалните мрежи.

Од „Студентарија“ посочуваат дека речиси секој месец студенти од различни факултети остануваат без студентски оброк поради ненавремено доставување на податоците од страна на факултетите, додека МОН одбива дополнително ажурирање.

„Наместо системот да ги заштити оние на кои им следува ова право, студентите остануваат без финансиска поддршка поради административни пропусти врз кои немаат никакво влијание“, се вели во соопштението.

Од „Студентарија“ бараат МОН итно да ја преиспита одлуката за прекин на правото на субвенциониран студентски оброк и да изнајде начин за исплата на парите за оброк на студентите од Факултетот за безбедност кои ги исполнуваат законските услови за користење на ова право.

Оттаму дополнуваат дека, како резултат на овие пропусти, студентите се оштетени за милионски износи кои останале во државниот буџет, иако законски им припаѓаат.

Поради тоа, апелираат до МОН и универзитетите да воспостават соодветно системско решение за навремена размена и ажурирање на податоците, со цел од почетокот на следната академска година да се спречат вакви ситуации.

„Студентите не смеат да бидат казнувани за административни пропусти на институциите. Правото на субвенциониран студентски оброк мора да биде гарантирано за сите студенти кои ги исполнуваат законските услови, без исклучок и без ризик да го изгубат поради туѓи грешки“, наведуваат од Студентарија.