сре, 17 септември, 2025

Странски лаборатории докажале дека Алексеј Навални бил отруен, открива неговата сопруга Јулија

Навални почина ненадејно на 47-годишна возраст во 2024 година, во руски затвор

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Митја Алешковскиј (Mitya Aleshkovskiy), CC BY-SA 2.0 , Викимедија комонс

Јулија Навални, сопруга на починатиот руски опозициски лидер Алексеј Навални, изјави дека две странски лаборатории извршиле тестови на биолошки примероци добиени од нејзиниот сопруг, кои покажале дека тој бил отруен. Навални почина ненадејно на 47-годишна возраст на 16 февруари 2024 година, во руски затвор во Арктичкиот круг, лишувајќи ја руската опозиција од нејзиниот најпопуларен лидер.

Навални постојано ја обвинува Русија дека го убила, тврдење што Кремљ го отфрла како бесмислено. Претседателот Владимир Путин изјави дека пред смртта на Навални имало планови за размена на затвореници со Западот.
Јулија Навални објави видео на X во кое вели дека биолошкиот материјал од Алексеј бил шверцуван во странство во 2024 година и дека две лаборатории го испитале материјалот.
„Овие лаборатории во две различни земји дошле до истиот заклучок: Алексеј бил убиен. Поконкретно, тој бил отруен“, рече таа.
Таа не прецизираше каков отров пронашле лабораториите.
„Овие резултати се од јавно значење и мора да бидат објавени. Сите заслужуваме да ја знаеме вистината“, рече таа
Кога беше прашан за забелешките на Навални, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече: „Не знам ништо за овие нејзини изјави и не можам ништо да кажам“.
Кремљ ги отфрла политичките сојузници на Навални како опасни екстремисти кои сакаат да ја дестабилизираат Русија во име на Западот. Се вели дека Путин ужива огромна поддршка кај обичните Руси.
Навални ја опиша Русија на Путин како кршлива криминална држава водена од крадци, подлизурковци и шпиони на кои им се грижат само парите. Тој долго време предвидуваше дека Русија може да се соочи со сеизмички политички превирања, вклучително и револуција.
Во еден од своите последни есеи, Навални во 2023 година ја опоменува руската елита за нејзината поткупливост, изразувајќи омраза кон оние кои ја пропуштија историската можност да ја реформираат земјата по распадот на Советскиот Сојуз во 1991 година.
Навални заработи восхит низ целиот свет за доброволното враќање во Русија во 2021 година од Германија, каде што беше подложен на третман за она што западните лабораториски тестови покажаа дека е обид да го отрујат со нервен агенс во Сибир.
Тој беше уапсен по пристигнувањето и отслужуваше казни за измама, екстремизам и други обвиненија за кои рече дека биле измислени за да го замолчат.
Минатата година, Јулија ги отфрли информациите од руските истражители дека Навални починал од комбинација од болести. Американските разузнавачки агенции утврдија дека Путин не наредил Навални да биде убиен, според Асошиејтед Прес и Волстрит џурнал.

