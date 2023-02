Силен земјотрес утрово ја погоди југоисточна Турција во близина на сириската граница, при што загинаа повеќе од 640 лица, додека бројот на повредени и заробени под урнатините е многу поголем.

Најмалку 285 лица загинаа низ турските провинции, а бројот на жртви во Сирија во моментов изнесува 350, јави ТРТ.

Турските власти за управување со катастрофи и вонредни состојби соопштија дека земјотресот со јачина од 7,7 степени според Рихтеровата скала се случил во 4 часот и 17 минути и бил со епицентар во областа Пазарџик во провинцијата Караманмараш. Земјотресот се случил на длабочина од 7 километри и бил проследен со 78 последователни потреси, вклучително и два со јачина од 6,4 и 6,5 степени што ја погодиле провинцијата Газиантеп.

Потпретседателот на Турција, Фуат Октај изјави дека над 2.300 лица се повредени.

Сириските власти информираа дека загинале 350 лица, а над 600 биле повредени во провинциите Алепо, Латакија, Хама и Тартус, пренесе Би-би-си.

Се стравува дека бројот на смртни случаи нагло ќе се зголеми во наредните часови. Медиумите пренесуваат страотни слики од урнати згради, додека спасувачките тимови се распоредени да бараат преживеани под огромните купишта урнатини.

So sad to see another disaster fall upon the Turkish and Syrian people. Many refugees are in those areas. May God grant ease and security and receive the souls of those killed into eternal peace #Turkiye #Syria #earthquake #Turkey pic.twitter.com/f7sVVg67Ka

Дописникот на Би-би-си од Турција јавил дека се урнал и трговски центар во градот Дијарбекир.

Потресот бил почувствуван и во Либан и Кипар.

Турција се наоѓа во една од најактивните земјотресни зони во светот. Во 1999 година, повеќе од 17.000 лица загинаа откако силен потрес го погоди северозападниот дел на земјата.

Белата куќа објави соопштение во кое се вели дека американскиот претседател Џо Бајден им наложил на федералните власти да подготват помош од САД, пренесе „Гардијан“.

„САД се длабоко загрижени од извештаите за денешниот деструктивен земјотрес во Турција и Сирија. Ние сме подготвени да обезбедиме секаква и секаква потребна помош“, изјави Советникот за национална безбедност на САД Џејк Саливан.

Во изјавата не се наведува дали американските власти директно соработуваат и со владата во Сирија. Во моментов, САД има наметнато економски санкции на Сирија и на сирискиот претседател Башар ал Асад.

Понуди за помош стигаат и од Европската Унија (ЕУ). Премиерот на Шведска, Улф Кристерсон, изрази сочувство и понуди помош од неговата земја. Односите меѓу Турција и Шведска беа затегнати, откако Турција одбиваше да го ратификува обидот на Шведска да се приклучи кон НАТО.

Saddened about the loss of lives in Türkiye and Syria following the major earthquake. Our thoughts go to the victims and their loved ones. I have sent my deepest condolences to @RTErdogan. As partner of Türkiye and holder of the EU presidency, we stand ready to offer our support.

— SwedishPM (@SwedishPM) February 6, 2023