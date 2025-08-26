вто, 26 август, 2025

Стотици високи дипломати повикуваат ЕУ на итна акција за крај на кризата во Газа

Меѓу потписниците се 110 поранешни амбасадори, 25 поранешни генерални директори и двајца од највисоките дипломати во ЕУ

МетаОд: Мета

-

Газа, јануари 2025 г. | Фото: Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, Викимедија комонс

Јавно писмо, потпишано од 209 поранешни амбасадори на ЕУ, високи дипломатски службеници и амбасадори од земјите-членки на ЕУ, денеска беше објавено со повик за итна акција во врска со војната на Израел во Газа и незаконските дејствија на Западниот Брег, пренесува „Гардијан“. 

Во писмото се наведува дека ако ЕУ не дејствува колективно, земјите-членки мора да преземат чекори индивидуално или во помали групи за да ги поддржат човековите права и да го почитуваат меѓународното право, при што се изложуваат девет можни пристапи. Тие вклучуваат суспензија на лиценците за извоз на оружје, забрана на трговијата со стоки и услуги со нелегалните населби, како и забрана европските дата-центри да примаат, чуваат или обработуваат податоци од израелски владини или комерцијални извори доколку се однесуваат на „присуството и активностите на Израел во Газа и на други места во окупираните територии“.

Меѓу потписниците се 110 поранешни амбасадори, 25 поранешни генерални директори и двајца од највисоките дипломати во ЕУ – Ален Ле Роа, поранешен генерален секретар на Европската служба за надворешни работи и Карло Тројан, поранешен генерален секретар на Европската комисија.

„Ова предизвика силен одѕив“, изјави Свен Кин фон Бургсдорф, поранешен претставник на ЕУ во палестинските територии и член на координативната група составена од шест поранешни дипломати кои ја водат иницијативата започната средината на јули.

Ова писмо е трет јавен повик за акција, а прв во кој се бара државите да дејствуваат индивидуално доколку ЕУ не преземе колективни мерки.

Предлогот за делумна суспензија на учеството на Израел во истражувачкиот фонд „Хоризонт“ поради Газа, пропадна кон крајот на јули.

„Во институциите сега владее толкаво разочарување, луИѓето велат дека е доста,“ изјави Кин фон Бургсдорф.

„Не смееме да останеме парализирани ако 27-те (земји-членки) не можат да дејствуваат – тоа ги изневерува нашите вредности. Затоа предложивме девет мерки кои можат да се преземат на ниво на поединечни држави или групи држави.“

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Амбасадори и дипломати побараа земјите-членки да не чекаат на ЕУ, туку самостојно да преземат акција во врска со војната во Газа

Јавно писмо е објавено денеска, потпишано од 209 поранешни амбасадори на ЕУ, висок дипломатски персонал и амбасадори од земјите-членки на ЕУ, во кое се...
Повеќе
Подглавна секција

Светските лидери и медиумите го осудија израелскиот напад врз болница во Газа, во кој загинаа и новинари

Светските лидери и новинарските асоцијации го осудија израелскиот напад на болницата Насер во Појасот Газа, во кој загинаа најмалку 20 лица, вклучувајќи пет новинари...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Стотици високи дипломати повикуваат ЕУ на итна акција за крај на кризата во Газа

Јавно писмо, потпишано од 209 поранешни амбасадори на ЕУ, високи дипломатски службеници и амбасадори од земјите-членки на ЕУ, денеска беше објавено со повик за итна акција во врска со војната на...
Повеќе
Главна секција

Српска Алта Груп побара запирање на постапката за преземање на Стопанска банка Битола

Македонската Комисија за хартии од вредност (КХВ) ја запре постапката во која српската компанија Алта Груп требаше да ја преземе Стопанска банка Битола. Постапката, според КХВ, е запрена по барање на...
Повеќе
Економија

Народна Банка ќе ги олесни условите за станбен кредит со поповолни услови за сите коишто за првпат ќе купат стан

Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, оствари работна средба со директорот на Агенцијата за катастар, Иван Живковски. На средбата се разговараше за тековната состојба на пазарот на недвижности и можностите за...
Повеќе
Економија

АНАЛИЗА: Инфлацијата не се победува со популизам, туку со структурни реформи и строга буџетска политика

Проекцијата од 2,7 отсто инфлација за годинава станува се понеостварлива. Според последните податоци од Заводот за статистика, во јуни годинава во споредба со истиот месец лани, инфлацијата е зголемена за 4,8...
Повеќе

Стотици високи дипломати повикуваат ЕУ на итна акција за крај на кризата во Газа

Јавно писмо, потпишано од 209 поранешни амбасадори на ЕУ, високи дипломатски службеници и амбасадори од земјите-членки на ЕУ, денеска беше објавено со повик за итна акција во врска со...

Српска Алта Груп побара запирање на постапката за преземање на Стопанска банка Битола

Народна Банка ќе ги олесни условите за станбен кредит со поповолни услови за сите коишто за првпат ќе купат стан

АНАЛИЗА: Инфлацијата не се победува со популизам, туку со структурни реформи и строга буџетска политика

Амбасадори и дипломати побараа земјите-членки да не чекаат на ЕУ, туку самостојно да преземат акција во врска со војната во Газа

WoW Midnight Expansion скриншот од YouTube

Најавена е следната експанзија за играта World of Warcraft: Midnight

Академски пленум: Санкционирањето наставници поради протести е дискриминација

Кривична пријава против градоначалникот на Делчево за злоупотреба на службена положба и овластување

Лишен од слобода возач во Кичево, со возило удрил во пешак и го напуштил местото, пешакот подоцна починал

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Српска Алта Груп побара запирање на постапката за преземање на Стопанска банка Битола

Народна Банка ќе ги олесни условите за станбен кредит со поповолни услови за сите коишто за првпат ќе купат...

АНАЛИЗА: Инфлацијата не се победува со популизам, туку со структурни реформи и строга буџетска политика