Стотици високи дипломати повикуваат ЕУ на итна акција за крај на кризата во Газа

Јавно писмо, потпишано од 209 поранешни амбасадори на ЕУ, високи дипломатски службеници и амбасадори од земјите-членки на ЕУ, денеска беше објавено со повик за итна акција во врска со војната на Израел во Газа и незаконските дејствија на Западниот Брег, пренесува „Гардијан“.

Во писмото се наведува дека ако ЕУ не дејствува колективно, земјите-членки мора да преземат чекори индивидуално или во помали групи за да ги поддржат човековите права и да го почитуваат меѓународното право, при што се изложуваат девет можни пристапи. Тие вклучуваат суспензија на лиценците за извоз на оружје, забрана на трговијата со стоки и услуги со нелегалните населби, како и забрана европските дата-центри да примаат, чуваат или обработуваат податоци од израелски владини или комерцијални извори доколку се однесуваат на „присуството и активностите на Израел во Газа и на други места во окупираните територии“.

Меѓу потписниците се 110 поранешни амбасадори, 25 поранешни генерални директори и двајца од највисоките дипломати во ЕУ – Ален Ле Роа, поранешен генерален секретар на Европската служба за надворешни работи и Карло Тројан, поранешен генерален секретар на Европската комисија.

„Ова предизвика силен одѕив“, изјави Свен Кин фон Бургсдорф, поранешен претставник на ЕУ во палестинските територии и член на координативната група составена од шест поранешни дипломати кои ја водат иницијативата започната средината на јули.

Ова писмо е трет јавен повик за акција, а прв во кој се бара државите да дејствуваат индивидуално доколку ЕУ не преземе колективни мерки.

Предлогот за делумна суспензија на учеството на Израел во истражувачкиот фонд „Хоризонт“ поради Газа, пропадна кон крајот на јули.

„Во институциите сега владее толкаво разочарување, луИѓето велат дека е доста,“ изјави Кин фон Бургсдорф.

„Не смееме да останеме парализирани ако 27-те (земји-членки) не можат да дејствуваат – тоа ги изневерува нашите вредности. Затоа предложивме девет мерки кои можат да се преземат на ниво на поединечни држави или групи држави.“