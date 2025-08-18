Стотици илјади луѓе се собраа во Тел Авив на протест со барање за ослободување на заложниците

Стотици илјади луѓе вчера се собраа во центарот на Тел Авив, со барање до Владата да ја прекине војната во Газа и да обезбеди ослободување на заложниците кои се држат таму од палестинските терористи, пренесе „Д тајмс оф Израел“.

Собирот во Тел Авив изгледаше како еден од најголемите, од почетокот на војната пред речиси две години, а според Форумот на семејствата на заложници и исчезнати лица, присуствувале над половина милион луѓе, иако немаше официјални бројки.

Форумот исто така процени дека околу 1 милион луѓе учествувале во протестите низ целата земја во текот на денот, бидејќи протестни групи и организации здружија сили за да организираат голем ден на граѓанска непослушност, откако кабинетот претходно овој месец изгласа за освојување на градот Газа, и покрај предупредувањата од највисоки безбедносни функционери дека тоа би ги загрозило заложниците.

Големи протести се одржаа во Ерусалим, Хаифа, Бер Шева и неколку помали градови, при што демонстрантите блокираа патишта и автопати, барајќи да се стави крај на војната.

Пред да започне масовниот митинг во неделата навечер, најмалку 38 лица беа уапсени низ земјата, откако активисти блокираа улици и во некои случаи се судрија со полицајци кои се обидуваа повторно да ги отворат, според полициски извори.