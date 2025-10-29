сре, 29 октомври, 2025

Стотици илјади лица евакуирани во засолништа поради ветрови од 193 километри на час што ја погодија Куба

Соред прогнозите, ураганот ќе ја премине островската територија во текот на утрото и ќе се упати кон Бахамите подоцна денеска

МетаОд: Мета

-

Фото: Wikimedia commons/GOES imagery: CSU/CIRA & NOAA

Стотици илјади луѓе се евакуирани во засолништа во Куба, поради ураганот „Мелиса“, јавува Associated Press (AP), а пренесува „Гардијан“.

Издадено е предупредување за ураган за провинциите Гранма, Сантијаго де Куба, Гвантанамо, Олгин и Лас Тунас. Ураганот „Мелиса“ имал најсилни постојани ветрови од 120 милји на час (193 километри на час) и се движел кон североисток со брзина од 10 милји на час (16 километри на час), според Националниот центар за урагани (NHC).

Центарот на ураганот бил на 32 километри источно од Чивирико и околу 97 километри западно-југозападно од Гвантанамо, Куба.

Според прогнозите, Мелиса ќе ја премине островската територија во текот на утрото и ќе се упати кон Бахамите подоцна во среда. Продолжените обилни врнежи може да предизвикаат поплави опасни по живот и бројни свлечишта, предупредија американските метеоролози.

