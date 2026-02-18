Сторијата објавена во два дела „Истражување: Што се очекува да се гради на поранешниот Тетовски монопол, дали Касами го продаде јавниот имот за мала сума пари?“ и „Случајот Монопол: На Касами беше да одлучи дали таму ќе се градат станови или не“, на новинарот Ардит Рамадани објавена на Порталб.мк ја освои годишната награда на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) за најдобро новинарско известување за теми од локално и регионално значење.

ЗНМ вчера со свеченост која се одржа во Националната опера и балет одбележа 80 години од постоењето и ги додели годишните награди. Годишната награда за истражувачко новинарство „Јашар Еребара“ ја добија „Код“, Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ) и новинарката Ирена Мулачка од „Фокус“ за нивните стории за катастрофалниот пожар во дискотеката „Пулс“ во Кочани.

Награда за животно дело „Крсте Петков Мисирков“ од ЗНМ добија новинарот Ристо Тасев од Струмица и фоторепортерот Роберт Атанасовски, а за известување на локално ниво, новинарката Анета Блажевска. Признание од ЗНМ доби и Владо Апостолов од БИРН.

Рамадани, заблагодарувајќи се на комисијата, нагласи дека во време кога новинарството се соочува со многу предизвици, особено локалното новинарство, каде што е забележлив тренд на демотивација на новинарите, вклучувајќи го и него, оваа награда навистина служи како голем мотиватор и поттик.

Порталб.мк втора година по ред ја освои годишната награда на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) за најдобро новинарско известување за теми од локално и регионално значење, откако минатата година беше наградена сторијата „Насилство меѓу учениците, аларм во Тетово“ на новинарот Фисник Џелили.