чет, 2 октомври, 2025

„Стоп за Вардариште“ за денеска најавува тричасовна блокада на мостот „Близнаци“

Од Иницијативата „Стоп за Вардариште“ на социјалните мрежи објавија дека денеска од 15 до 18 часот ќе го блокираат мостот „Близнаци“, помеѓу општините Аеродром и Гази Баба

МетаОд: Мета

-

Фото: ОЈО

Од Иницијативата „Стоп за Вардариште“ на социјалните мрежи објавија дека денеска од 15 до 18 часот ќе го блокираат мостот „Близнаци“, помеѓу општините Аеродром и Гази Баба.

Активистите од институциите бараат да започне процес за конечно затворање на Вардариште, но и да се откријат и казнат сите кои досега предизвикуваат загадување со потпалување на пожари. Граѓаните бараат ригорозни мерки против граѓани и правни субјекти кои ќе продолжат да фрлаат отпад во Вардариште, со цел да се стави крај на ваквите незаконски активности.

ПОВРЗАНО

Европа

Грците во генерален штрајк заради работното време – возовите, таксистите и бродовите запреа

Грчките возови, бродови и такси служби беа запрени, а се очекуваа протести во главниот град Атина денес за време на еднодневниот генерален штрајк против...
Повеќе
Македонија

Блокада на „Стоп за Вардариште“, граѓаните незадоволни што нема одговор од власта на нивните барања

Иницијативата „Стоп за Вардариште“ утре наутро во 7,30 часот организира блокада на мостот „Близнаци“ кој ги поврзува општините Аеродром и Гази Баба, а попладне...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Двајца загинати при напад со автомобил и тројца избодени со нож пред синагога во Велика Британија

Две лица беа убиени пред синагога во Манчестер, во северозападна Англија, во напад со возило на Јом Кипур, најсветиот ден во еврејскиот календар, пренесува Њујорк Тајмс. Други беа повредени, вклучувајќи тројца кои...
Повеќе
Македонија

АНАЛИЗА: Висок изборен старт со високи долгови, локалните власти ја почнаа изборната кампања

Дури 22 општини во земјава се рангирани во 100-те најзадолжени субјекти и на локално и на централно ниво. Општините во државата ја стартуваат изборната кампања со доспеани, а неплатени обврски во...
Повеќе
Македонија

Зелената агенда, намалување на загадувањето и отпадот да бидат императив за идните градоначалници, бараат граѓанските организации

Принципите на Зелената агенда да бидат императив за идните градоначалници, а локалните политики да се насочат кон одржлив развој и енергетска ефикасност, подобра заштита на животната средина, зголемена употреба на обновливи...
Повеќе
ЕКО

EU4Green објави конкурс за новинари од Западен Балкан

EU4Green ги повикуваат новинарите од Западен Балкан да учествуваат на конкурсот за зелено новинарство, иницијатива што ги признава исклучителните новинарски извештаи за заштитата на животната средина и зелената транзиција на регионот. Наградата...
Повеќе

Двајца загинати при напад со автомобил и тројца избодени со нож пред синагога во Велика Британија

Две лица беа убиени пред синагога во Манчестер, во северозападна Англија, во напад со возило на Јом Кипур, најсветиот ден во еврејскиот календар, пренесува Њујорк Тајмс. Други беа повредени, вклучувајќи...

АНАЛИЗА: Висок изборен старт со високи долгови, локалните власти ја почнаа изборната кампања

Зелената агенда, намалување на загадувањето и отпадот да бидат императив за идните градоначалници, бараат граѓанските организации

EU4Green објави конкурс за новинари од Западен Балкан

„Стоп за Вардариште“ за денеска најавува тричасовна блокада на мостот „Близнаци“

Флотилата за Газа запрена од Израел, протести ширум светот

Почина Џејн Гудал, најпознатата истражувачка на шимпанзата

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Двајца загинати при напад со автомобил и тројца избодени со нож пред синагога во Велика Британија

АНАЛИЗА: Висок изборен старт со високи долгови, локалните власти ја почнаа изборната кампања

Зелената агенда, намалување на загадувањето и отпадот да бидат императив за идните градоначалници, бараат граѓанските организации