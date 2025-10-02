„Стоп за Вардариште“ за денеска најавува тричасовна блокада на мостот „Близнаци“

Од Иницијативата „Стоп за Вардариште“ на социјалните мрежи објавија дека денеска од 15 до 18 часот ќе го блокираат мостот „Близнаци“, помеѓу општините Аеродром и Гази Баба.

Активистите од институциите бараат да започне процес за конечно затворање на Вардариште, но и да се откријат и казнат сите кои досега предизвикуваат загадување со потпалување на пожари. Граѓаните бараат ригорозни мерки против граѓани и правни субјекти кои ќе продолжат да фрлаат отпад во Вардариште, со цел да се стави крај на ваквите незаконски активности.