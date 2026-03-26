Граѓанската иницијатива „Стоп за Усје“ денеска до Министерството за животна средина и просторно планирање поднесе свој предлог за А-интегрирана дозвола за Цементарницата. Од иницијативата велат дека предлогот е изработен во согласност со европските регулативи за цементната индустрија, како и препораките на Светска здравствена организација за граничните лимити на загадување.

„Овој документ е резултат на заедничка работа на граѓани, еко-активисти и експерти, со цел компанијата да ги примени највисоките стандарди и да започне да функционира како современа, еколошка цементара во 21 век. Нашата порака е јасна – повеќе нема простор за одложувања и префрлање одговорност. Здравјето на децата и граѓаните е во рацете на институциите. Одлуката за тоа каков воздух ќе дишеме во следните 7 години е директна одговорност на Министерството за животна средина,“ посочија од „Стоп за Усје“

Од таму велат дека на 11 март, компанијата ТИТАН Усје поднесе барање за обнова на А-интегрирана дозвола за работа, но и дека Министерството се уште не ја објави дозволата во предвидениот рок од 7 дена, што отвора можност постапката да се продолжи со дополнувања и да трае до 45–50 дена. Според процедурата, прво ќе биде објавено барањето на Титан Усје, по што ќе следува јавна расправа во која граѓанската иницијатива најави дека активно ќе учествува.