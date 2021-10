Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг денеска се состана со претставникот на Европската унија за дијалогот Косово-Србија, Мирослав Лајчак. Тема на нивниот разговор беше договорот за регистарски таблички меѓу Косово и Србија.

По средбата Столтенберг на Твитер соопшти дека во интерес на НАТО и ЕУ е да имаат заеднички долгорочни решенија во регионот. Тој во твитот нагласи дека КФОР ќе обезбеди безбедна средина и слобода на движење.

Discussed with #EU Special Rep @MiroslavLajcak the arrangement to de-escalate tensions in north of #Kosovo. @NATO_KFOR continues to ensure a safe & secure environment & freedom of movement. #NATO & the EU have common interest in lasting political solution in the region. pic.twitter.com/jOPSNAc3qd

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 1, 2021