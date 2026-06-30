Сточарите од Здружението „Симентал“ од Делчево заедно со колеги од Источниот и Струмичкиот регион денеска протестираа барајќи, како што велат, итни мерки за заштита на домашното производство на млеко. Тие соопштија дека своите барања ги доставиле до подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство со барање тие веднаш да бидат проследени до кабинетот на министерот, а за состојбата ги информирале и пратениците во Собранието.

Оттаму наведуваат дека за јавноста би било несфатливо да постои вишок на млеко кога домашното производтво покрива само 60 отсто од потребите на пазарот, но како што тврдат, неконтролираниот увоз на пастеризирано млеко и млеко во прав од Србија е причината која создава дополнителен притисок врз домашните производители.

„Млекарниците ги полнат капацитетите со увозна суровина, а врз домашниот фармер вршат брутални притисоци, закани со тужби и уцени, кратејќи ја откупната цена за цели 30 отсто“, велат од „Симентал“.

Фармерите порачаа дека довербата кон институциите е нарушена поради игнорирањето на нивните проблеми и притисоците со кои се соочуваат токму од институциите.

„Поради ова, сакаме отворено да им порачаме на институциите: Верното гласачко тело, како што досега нè ословуваа нас фармерите, со овие притисоци и игнорирање сега е сериозно ставено во прашање“, велат од „Симентал“.

Од здруженитето сметаат дека со ваквите постапки, оштетена е државата поради одливот на девизи, потрошувачите кои конзумираат производи со растителни масти без соодветна декларација за истата и фармерите кои се принудени да го намалат своето производство.

Од „Симентал“ испратија итни и конкретни барања до Министерството за земјоделство. Меѓу барањата што ги доставија се итна исплата на субвенциите, за кои тврдат дека доцнат 16 месеци, засилени инспекциски контроли врз производството во млекарниците и воведување мерки за заштита на домашното производство, по примерот на политиките што, според нив, се применуваат во секторот за свинско месо.

Тие исто така бараат да престанат и, како што тврдат, притисоците од млекарниците врз домашните производители, обвинувајќи дека преку селективно намалување на откупните цени се создава нерамноправна положба меѓу фармерите.

Сточарите бараат итна средба со Владата и најавуваат дека, доколку во рок од 48 часа не биде започнат дијалог и не се преземат конкретни чекори, ќе организираат масовни протести и блокади на клучните патни сообраќајници низ државата.